Video: dio positivo de alcoholemia, le retuvieron el auto y su mujer lo retó

"Bueh, yo te voy a decir que del auto no me voy a bajar", inició el infractor. "Entonces tendré que llamar a un móvil policial, caballero", le respondió la agente de tránsito que que le había realizado el test. Fue en ese momento, cuando la mujer que iba en el auto decidió intervenir: "Ahora no empieces a discutir".

El conductor intentó excusarse ante la agente: "Vivo a tres cuadras de acá...", a lo que la funcionaria le explicó que "al momento del control, estaba al volante y dio positivo al test".

"Vengo de un cumpleaños, qué sabía que una cerveza me iba a pegar tanto y dar positivo", continuó excusándose el infractor, tras bajarse del auto. A lo que su pareja le responde enfáticamente: "Ahora jodete. Ahora esperá a que ellos hagan lo que tienen que hacer, te dan el documento y nos vamos".

El video fue compartido por el perfil de Twitter Sólo Tránsito y se hizo viral por la coherente reacción de la mujer.

