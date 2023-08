Argentino en París mostró cómo es vivir en "9 metros cuadrados" y es viral por las respuestas

Francia, como distintos países de Europa, son azotados por una ola de calor con temperaturas de más de 40 grados. "Me tomo una ducha fría cada hora, porque sino me muero de calor. A la noche no llego a dormir". lamentó.

"Me pega el sol a la mañana, porque estoy en el piso siete. Y no hay ascensor, asique subo y bajo por escaleras", concluyó el argentino en el video que al llegar a Twitter se volvió viral por todo tipo de reacciones.

argentino en parís

Las reacciones al argentino en París que vive en "9 metros cuadrados"

