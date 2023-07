Consultó por un alquiler, y el chat se volvió viral por un error en la respuesta

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJoeTolosa%2Fstatus%2F1680768723962171392&partner=&hide_thread=false Un amigo mando un mensaje para consultar por un alquiler. Probablemente nada me vuelva a causar tanto hasta que termine el año. pic.twitter.com/KWO2MuJFFn — Joe (@JoeTolosa) July 17, 2023

Concretamente, un joven buscó información de un posible alquiler con un dueño conocido de su familia y con quien, aparentemente ya habían tenido una relación contractual. “Le pedí tu número a mi viejo para saber si existía la posibilidad de alquilar el departamento”, consultó Patricio.

“Está alquilado muy bien, este año y el próximo muy posible que también”, respondió Liliana. Sin embargo, enseguida envió, claramente por error, otro mensaje. “El boludo del hijo de Osvaldo me llamó para el departamento. Le respondí que está alquilado por dos años, así no me jode, porque a esos ratas nunca más”, sentenció.

Las reacciones del chat viral por un alquiler

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flabetudelapipol%2Fstatus%2F1681080040711127040&partner=&hide_thread=false Para mi, para miii el hijo de la rata de osvaldo deberia pasar el numero de lili asi todos le consultamos por el alquiler en la.hora de la siesta https://t.co/p8dHjzCXJH — laβetudelapipol (@labetudelapipol) July 17, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAgustinsolda%2Fstatus%2F1681064347173306368&partner=&hide_thread=false "El boludo del hijo de osvaldo" es la peor parte, que te digan rata es menos malo. https://t.co/zzK3nuj0bQ — Agustín (@Agustinsolda) July 17, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffancygagaa%2Fstatus%2F1681143394754494464&partner=&hide_thread=false Me hace acordar a cuando le quise sacar el cuero a una vieja con una amiga y le mandé al chat de la señora: "jaja re cortante la vieja" kjjjj https://t.co/bedKEtdTdA — lucila (@fancygagaa) July 18, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fragazzissimo%2Fstatus%2F1681072790093348867&partner=&hide_thread=false dedicado a todos los boludos que depositan sus expectativas y por qué no su fe en la tecnología https://t.co/bRWrFyvBI9 — dj (@ragazzissimo) July 17, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmagazzulu%2Fstatus%2F1681068191684984833&partner=&hide_thread=false Yo no soy quién para hablar mal de nadie pero Osvaldo era un irrespetuoso https://t.co/4cUlUoNIvr — Magalí (@magazzulu) July 17, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjoaq_villanueva%2Fstatus%2F1681127162978369538&partner=&hide_thread=false Plantar un árbol, escribir un libro, matar un dueño https://t.co/HjHVua2Y4z — Joaco (@joaq_villanueva) July 18, 2023