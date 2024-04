Viral: fue a una peluquería a hacerse trenzas, no quiso pagar y la dejaron pelada

trenzas

Al parecer, otra clienta le advirtió.:“Me dijo ‘May, tené cuidado porque esta chica tiene la modalidad de ir a las estéticas, hacerse de todo e irse sin pagar’. Entonces le dije que iba a terminar de trabajar y le iba a avisar para que la espere afuera”.

“Ella llegó y se quedó afuera. Ahí empecé a ver como que me estaba haciendo la misma historia de que le habían hackeado la cuenta, que no tenía la plata”, dijo May y agregó: “Me decía ‘voy acá a la vuelta y te traigo el efectivo’, pero no accedí a que se vaya”.

En el mismo sentido, la peluquera le insistió para que pegue en el lugar o que alguien más le acerque el dinero hasta el local y llamó a la Policía.

“Cuando los efectivos llegaron preguntaron cuál era el problema. Les explicamos la situación y hablaron con ella. Después volvieron y nos dijeron que la chica no tenía para pagar y llegamos al acuerdo de que le retiraba las trenzas”, sostuvo.

Mientras le sacaba las trenzas comenzaron a pelearse. "Me dijo que si quería iba y se las hacía devuelta, así que la mejor opción que tomé fue cortárselas de raíz", contó.

“Es un bajón, porque parece ser que tiene esta modalidad de no pagar. Ella me decía que la acompañe a unas cuadras, que vivía no sé quién para pagarme. Yo no accedí... En fin, las trenzas no se las va a poder hacer en ningún otro lado de acá un par de meses largos”, aclaró la peluquera.