La gran estafa: una joven se hizo un gran cambio de look pero su sonrisa cambió cuando vio el ticket

El hecho ocurrió a fines de junio en lo que se había convertido en la peluquería favorita de la joven tras vivir en esa localidad durante cuatro años. Si bien ahora vive en la localidad bonaerense de Bernal, no dejó de asistir adonde están sus estilistas preferidos.

"Mechas, ampolla y corte", había sido el pedido inicial de quien acumuló 1.4 millones de visualizaciones en su vídeo.

"En mi cabeza pensaba que iban a ser unos $30.000. No es que me hice la vida, no fui a depilarme ni a hacerme las uñas", indicó la ingeniera en alimentos, que antes de cuestionar el valor del ticket detalló que su principal queja tuvo que ver con la atención recibida: "Sé que es una peluquería cara, pero como trabajaban bien estaba segura de ir ahí. Hasta este momento, que tuve una mala experiencia con una chica nueva que me atendió por primera vez, nunca había tenido un problema", sostuvo.

"Esa chica me mojó entera en la pileta durante más de una hora. Estuve con el cuello torcido durante dos horas, y el tiempo que permanecí ahí me ocasionó un dolor en la espalda tremendo", aseguró, al mismo tiempo que destacó que el resultado final la dejó conforme.

El problema fue cuando vio el ticket y cómo el mismo estaba discriminado: "Pedí el ticket para ver el detalle y noté que me cobraron por lo mismo que me hago siempre, con la diferencia que todo estaba desglosado en ítems: reflejos, color, matización. Todo eso debería tener un solo valor", indicó.

"Es como pedir un corte de pelo y que te cobren por la tijera, la toalla y el peine. Igual mi queja es más por la atención que por el precio. Esta chica me mojó entera en la pileta, me dejó el cuello torcido durante dos horas y en el tiempo que me tuvo ahí me dejó un dolor de espalda tremendo", agregó.

En el video relató que la peluquería quiso cobrarle $54.200 por todo el trabajo: "Los reflejos $17.000, el color $14.000, el corte $4200, la ampolla $7000 y la matización $12.000″. Automáticamente, Florencia respondió que no había pedido matización, solo mechas, ampolla y corte, "que es lo que me hago siempre desde hace mil años".

"Me negué a pagar ese ítem de mentira y me dijo ‘bueno, la próxima solo te hago las raíces’", cerró la joven. Insólito.