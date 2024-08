Santa Fe descartó caso de viruela del mono en buque aislado

La directora de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz, explicó que el caso del barco era "sospechoso" por lo que la tripulación no puede bajar hasta que se defina si es un caso confirmado o no. Además, señaló: "Se hizo un control de todos los tripulantes y una sola persona tenía signos compatibles". De ser positivo, los pasajeros quedarán en cuarentena y no podrán descender del buque.

En un comunicado, la cartera explicó que dio negativo el test para viruela símica-Mpox el caso sospechoso del tripulante de nacionalidad india proveniente de la ciudad de Santos, Brasil, con bandera de Liberia. "Los resultados de las pruebas de laboratorio indican que dio positivo para varicela", detalló.

"Se solicitó control médico a bordo de toda la tripulación y personal de prácticos, y se tomaron muestras de las lesiones acorde a la indicación de vigilancia epidemiológica. Además, la embarcación con destino a Puerto San Lorenzo, Santa Fe, quedó en rada sin libre plática, por lo que solo puede subir personal sanitario y no bajar nadie", explicó el comunicado.

Y siguió: "En coordinación con el servicio médico contratado por la empresa marítima y el área de Epidemiología, se tomarán las medidas pertinentes de evaluación, serológica de la tripulación y se continuará con los controles médicos. El buque permanecerá interdicto hasta cumplir con las garantías sanitarias exigidas acorde al Reglamento Sanitario Internacional".

Más precisamente, el barco ingresó este martes al Río de la Plata, luego de un largo viaje desde Europa. El 12 de julio dejó el Atlántico Norte, tras un mes en el que entró en un puerto de Rusia y en el de Amsterdam y navegó frente a Francia, Noruega y Reino Unido. El 26 de julio, en tanto, llegó a las costas de Brasil. Bordeó ese país hasta entrar en el puerto de San Pablo. Estuvo allí cerca de nueve días y luego retomó el rumbo sur, navegó por las costas de Uruguay y finalmente concretó su entrada en aguas argentinas.

Se confirmó el segundo caso de viruela del mono en Rosario

Un hombre que regresó de España hace diez días fue confirmado como el noveno caso de viruela del mono en el país en lo que va del año, informó este miércoles La Capital. El paciente no tiene relación con el barco anclado en el puerto de San Lorenzo.

En diálogo con El Tres, la infectóloga Carolina Subirá remarcó que el paciente que dio positivo de mpox es un viajero "que estuvo en España y regresó el pasado 10 de agosto", y que la muestra se tomó este lunes y 24 horas más tarde se confirmó el contagio.