VTV: el error que puede hacer que rechacen la verificación vehicular

Una falla típica por la que un importante porcentaje de autos no supera la verificación, pasa en los paragolpes. Estos deben estar en buen estado y no tener abolladuras importantes. En la VTV, se verifican los paragolpes, parabrisas, limpiaparabrisas y el estado general del chasis y la carrocería. En total son diez pruebas las que se deben superar para renovar el trámite. Sin embargo, hay un motivo que no tiene que ver con la cuestión mecánica, por el que a mucha gente le rechazan el trámite.