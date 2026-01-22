VTV: los autos que no van a necesitar hacer la verificación vehicular
Este trámite certifica el correcto funcionamiento de cada coche luego de una minuciosa inspección. Todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que asegura que los vehículos circulen en condiciones seguras, luego de una minuciosa inspección. Este trámite se realiza en plantas autorizadas y tiene como objetivo prevenir accidentes y mejorar la circulación en las carreteras, asegurando que todos los coches cumplan con los estándares de seguridad.
Durante la inspección se evalúan frenos, luces, dirección, neumáticos y suspensión, entre otros componentes claves, motivo por el cual circular sin la VTV puede traer multas o retención del vehículo. Por otra parte, durante los últimos días, se conoció que un grupo de conductores no están obligados a realizarla.
Los vehículos que no necesitan hacer la VTV
Aunque la VTV es un trámite obligatorio para la mayoría de los vehículos, existen algunos autos que están exentos siempre que cumplan ciertos requisitos. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estos vehículos no necesitan pasar la verificación técnica:
- Vehículos cero kilómetros hasta cumplir tres años desde su patentamiento o antes de alcanzar 60.000 kilómetros.
- Motos cero kilómetros durante el primer año de antigüedad.
Quiénes acceden al beneficio de no pagar la VTV en Buenos Aires
En la CABA, algunos conductores pueden estar exentos de pagar la VTV gracias a una normativa vigente. Los vehículos que cumplan estos criterios acceden a este beneficio:
- Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos que no superen el mínimo jubilatorio y que tengan un vehículo cuyo valor esté dentro del límite establecido por el impuesto de radicación de autos en la Ciudad de Buenos Aires.
- Personas con discapacidad que posean un vehículo, ya sea adaptado o no.
- Discapacitados que no sean titulares del vehículo, incluyendo casos de padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario