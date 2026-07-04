Hallaron otro cuerpo en Uruguay y analizan si pertenece a uno de los pescadores argentinos desaparecidos

El cuerpo de Romegialli fue encontrado el 26 de junio, a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite entre Argentina y Uruguay, luego de que la tripulación de un buque mercante advirtiera un cadáver flotando y alertara a la Armada uruguaya.

Dos días después, el 28 de junio, un nuevo operativo permitió hallar el cuerpo de Kovach en aguas del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio. Posteriormente, las pericias confirmaron su identidad.

Si el cuerpo encontrado ahora en Atlántida pertenece a otro integrante del grupo, serán tres las víctimas fatales identificadas y dos los pescadores que continuarán desaparecidos.

Los cinco hombres habían partido durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, para realizar una jornada de pesca de pejerrey.

La última comunicación con la embarcación se registró entre las 6 y las 8.30 de ese día. Al no regresar, sus familiares realizaron la denuncia y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda que abarcó distintos sectores del Río de la Plata, desde Hudson hasta las costas de Berisso, Ensenada y Magdalena, e incluso aguas jurisdiccionales de Uruguay.

La investigación continúa bajo distintas hipótesis, aunque los especialistas sostienen que las fuertes corrientes y las condiciones meteorológicas podrían haber desplazado la embarcación hacia una zona distinta de la prevista, lo que habría desencadenado la tragedia.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias realizadas en Uruguay, los operativos de búsqueda continúan para intentar localizar a los dos pescadores que permanecen desaparecidos.