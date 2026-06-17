El Gobierno cierra autopistas del AMBA por obras: cuáles son los cortes programados

Cierre de ingreso nocturno: Esta noche y mañana a la noche, en el horario de 22:00 a 06:00 horas, estará completamente cerrado el acceso a Lugones desde Campos Salles. Como alternativas, los automovilistas pueden ingresar a Lugones por la Avenida de Los Ombúes o utilizar el acceso a la Avenida General Paz desde la Avenida Del Libertador.