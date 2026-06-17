El Gobierno cierra autopistas del AMBA por obras: cuáles son los cortes programados
El tránsito del AMBA sufrirá importantes modificaciones y cortes totales por la instalación de pasarelas peatonales y tareas de hormigonado en accesos clave.
Una serie de importantes restricciones y desvíos afectarán la circulación en diversas autopistas del AMBA por obras de infraestructura planificadas para los próximos días. Desde la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad solicitaron a los conductores máxima precaución y utilizar vías alternativas para evitar congestiones en los accesos.
Los cortes programados en la Avenida Lugones
La traza de la Avenida Lugones presentará interrupciones nocturnas y reducciones de carril debido a las tareas de construcción sobre la nueva pasarela peatonal en el puente Labruna:
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Cierre de ingreso nocturno: Esta noche y mañana a la noche, en el horario de 22:00 a 06:00 horas, estará completamente cerrado el acceso a Lugones desde Campos Salles. Como alternativas, los automovilistas pueden ingresar a Lugones por la Avenida de Los Ombúes o utilizar el acceso a la Avenida General Paz desde la Avenida Del Libertador.
Reducción de calzada diurna: Mañana jueves y el viernes, entre las 11:00 y las 14:00 horas, se restringirá el carril izquierdo a la altura del puente Labruna debido a los trabajos de hormigonado de la nueva estructura.
Corte total en la Autopista Dellepiane durante el fin de semana
El corte más significativo se llevará a cabo en la Autopista Dellepiane, donde se interrumpirá la circulación de forma total en ambos sentidos de circulación:
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Horario y tramo: La restricción comenzará el sábado a las 20:00 horas y se extenderá hasta el mediodía del domingo. La interrupción afectará el tramo comprendido entre la Avenida Escalada y la Avenida Argentina.
Motivo y desvíos: En el lugar se realizará el montaje de las vigas de la nueva pasarela peatonal a la altura de Basualdo, por lo que todo el caudal vehicular será desviado de manera obligatoria hacia las calles colectoras.
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Restricciones en la Autopista 25 de Mayo
Por último, la Autopista 25 de Mayo también registrará modificaciones operativas durante el fin de semana por tareas de mantenimiento y mejoras en la traza:
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Cierre de bajada: El sábado, en la franja horaria de 07:00 a 18:00 horas, se inhabilitará la salida de la Avenida Alberti en sentido hacia la Avenida General Paz y la Autopista Ezeiza.
Vías alternativas: Al tratarse del último egreso antes del peaje y del enlace con las autopistas Dellepiane y Perito Moreno, se recomienda a los usuarios realizar la bajada anticipada en la Avenida Entre Ríos o en la Avenida 9 de Julio.
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