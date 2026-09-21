Valen Vargas palpita su primer show propio: "Siempre he sido un soñador nato"

“Muy loco, muy loco. Justamente estaba pensando exactamente en eso”, expresó al recordar aquella entrevista. Y, entre risas, también destacó un detalle que marcó el paso del tiempo: “Me acuerdo que en las entrevistas anteriores también estaba con la gorrita, ¿viste? Y ahora tipo otro personaje completamente diferente después de un año”.

Para el artista, este crecimiento no llegó por casualidad. Según explicó, siempre tuvo la convicción de que en algún momento iba a poder alcanzar los objetivos que se había propuesto.

“Dentro de mi cabeza siempre he sido como un soñador nato de que las cosas iban a suceder en algún momento, porque no había día que no esté peleando por hacer esto”, sostuvo.

Ese deseo también lo llevó a tomarse en serio cada escenario que pisó, incluso antes de llegar a las grandes fechas. “A cada show que íbamos nosotros, tanto de tocando en bolichos, festivales, me acuerdo que también decía: acá, sea como sea, como esté, tengo que dar mi 100%”, recordó.

Un show pensado hasta el último detalle

La preparación de “Cumbia buena para noches malas” también tiene mucho de Valen Vargas. El cantante reconoce que le cuesta despegarse de los detalles y que estuvo involucrado en prácticamente todas las áreas del espectáculo.

“Estoy metido hasta en el tema del vestuario, metido con el tema de la ornamentación, metido con el tema de los músicos, de las grabaciones, de las luces, de las pantallas, en todo, absolutamente en todo”, explicó.

Para él, la fecha tiene un significado que excede la presentación de un repertorio. “Es como mi bebé, ¿entendés? O sea, es mi cartita de presentación, quiero que todos lo mimen y como que les guste lo que van a ver”, contó.

Aunque reconoce que de a poco está aprendiendo a delegar y confiar en su equipo, todavía sigue muy pendiente de cada aspecto de la puesta.

“Estoy metido absolutamente en todo, sí”, aseguró entre risas.

Invitados y sorpresas: qué prepara Valen Vargas

Uno de los interrogantes que rodea al show son los posibles invitados. El artista confirmó que habrá sorpresas, aunque prefirió mantener el misterio sobre los nombres.

“Seguramente va a haber un par de invitados. No quiero adelantar nada, pero posiblemente haya”, adelantó.

Ante la posibilidad de que esas participaciones estén relacionadas con algunas de sus colaboraciones, Valen jugó con la expectativa y dejó abierta la puerta a que el público imagine quiénes podrían acompañarlo.

“Imagínense todas las colaboraciones juntas, así, todas las cositas”, lanzó. Y, aunque evitó confirmar nombres, aseguró que se tratará de “buenos invitados”.

Una noche para celebrar el camino recorrido

Con “Cumbia buena para noches malas”, Valen Vargas se prepara para una noche que combina cumbia, melodías y emoción, pero que también funciona como una fotografía de su crecimiento artístico.

Luego de recorrer distintos escenarios y consolidar una propuesta propia, el cantante llega por primera vez a Niceto Club dispuesto a encontrarse con su público y mostrar en vivo todo lo que viene construyendo.

La cita será el sábado 26 de septiembre, en una fecha que el propio Valen espera con entusiasmo y que, según anticipó, tendrá música, invitados y varias sorpresas.

Porque si hace un año todavía imaginaba cómo sería llegar a un escenario propio, ahora ya está a pocos días de hacerlo realidad.