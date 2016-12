Embed













en su casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela, quien por sus "contactos con la Policía no fue detenido"."Yo pensé que ella tenía problemas porque me estaba por separar de su padre", relató Damiana Valenzuela, su madre.La verdad salió a la luz cuando la víctima contó su calvario a un compañero de la escuela. "Fuimos a una reunión y su maestra nos puso al tanto de la situación. Sin embargo, ella no quería decirnos quién la había violado", relató la mujer aLuego de tanto insistir,"La llevó engañada a su pieza y cuando entró le tapó la boca con la mano, la desnudó y la violó. Después la amenazó: le dijo que si contaba algo se iba a quedar sin papá ni mamá", agregó Valenzuela.Por ese motivo, logró rentar una habitación en la extensa propiedad de la familia, ubicada en la calle La Tranquera, entre Cacique y Cautiva, del barrio Don José."Después que mi hija contó la verdad, mi marido y mi cuñado junto con varios vecinos lo lincharon. Lo estaban por matar, pero pedí que lo dejen vivo, para que sufra más en la cárcel", recordó la mujer."Vinieron a casa cuatro patrulleros, se lo llevaron detenido a la Comisaría 2ª de Florencio Varela. Cuando nosotros estábamos haciendo las pericias médicas a la nena, él ya estaba libre", agregó.Según la madre de la víctima,"Ni siquiera podemos poner nada en Facebook, pero él se puede frenar en la puerta de mi casa, mirarme a la cara y reirse impunemente a 75 carcajadas", añadió.Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Florencio Varela, a cargo de la doctora Claudia Brezovec."Este tipo está libre porque tiene contactos con la Policía de Florencio Varela. Pagó para que lo dejen libre y ahora se burla del sufrimiento de toda mi familia", exclamó Valenzuela, quien finalmente le reclamó a la fiscal Brezovec "que se ponga a investigar y lo meta preso".