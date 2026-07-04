Tragedia en Mendoza: un joven de 18 años murió tras descompensarse en un boliche

El fiscal de Homicidios Oscar Malla quedó a cargo de la investigación, cuyo expediente hasta el momento está caratulado como una averiguación de causales de muerte.

El boliche está ubicado en el Acceso Sur de la capital mendocina.

“Suponemos que se ha pasado de alcohol, más puede haber ingerido alguna droga”, expresó a Clarín una fuente de la investigación.

Los investigadores aguardarán los resultados de la autopsia y de los estudios toxicológicos, que serán determinantes para establecer la causa de la muerte y descartar o confirmar la intervención de otros factores. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del joven ni informaron un resultado preliminar de los exámenes forenses.

En paralelo, los amigos del joven están declarando en sede fiscal para que la Justicia pueda reconstruir las últimas horas de la víctima.