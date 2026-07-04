Tragedia en Mendoza: un joven de 18 años murió tras descompensarse en un boliche
La víctima había estado bebiendo alcohol desde la tarde del viernes, donde se reunió para ver el partido de la Selección argentina. Investigan si ingirió alguna otra sustancia.
Un joven de 18 años murió en la madrugada de este sábado dentro del boliche Wabi Fun Club, uno de los más populares de la ciudad de Mendoza, por lo que la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el chico se había reunido con un grupo de amigos desde las 18 del viernes para ver el partido de la Selección argentina. Más tarde cenaron juntos, consumieron bebidas alcohólicas y, cerca de las 2 de la madrugada, ingresaron al local bailable.
Siempre según la investigación, el joven continuó bebiendo dentro del boliche hasta que, pasadas las 4, comenzó a sentirse mal y sufrió una descompensación.
En un primer momento fue asistido por el médico del establecimiento, pero como su cuadro se agravó se solicitó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.
Cuando llegaron los profesionales de la salud le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador durante aproximadamente 45 minutos. A pesar de los intentos, no lograron revertir el cuadroy finalmente constataron su muerte en el lugar.
El fiscal de Homicidios Oscar Malla quedó a cargo de la investigación, cuyo expediente hasta el momento está caratulado como una averiguación de causales de muerte.
“Suponemos que se ha pasado de alcohol, más puede haber ingerido alguna droga”, expresó a Clarín una fuente de la investigación.
Los investigadores aguardarán los resultados de la autopsia y de los estudios toxicológicos, que serán determinantes para establecer la causa de la muerte y descartar o confirmar la intervención de otros factores. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del joven ni informaron un resultado preliminar de los exámenes forenses.
En paralelo, los amigos del joven están declarando en sede fiscal para que la Justicia pueda reconstruir las últimas horas de la víctima.
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