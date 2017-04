0

El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, pidió este miércoles a la Oficina Anticorrupción (OA) que abra un expediente de investigación contra el presidente del INCAA, Alejandro Cacetta, por presuntas "inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación", el mismo día en que fue echado el titular del instituto estatal de cine.



Según informaron desde la OA, "el equipo de Avelluto venía relevando en los últimos días algunos actos administrativos y haciendo consultas sobre los pasos a seguir" sobre Cacetta, hasta que este miércoles pidieron que se lo investigue y que el organismo defina si amerita una denuncia en la Justicia Federal.



"Las sospechas son por inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación por el concepto por el que se hicieron, y también gastos grandes en relación a publicidad que podrían ser irregulares, además de erogaciones que aparecen desdobladas", explicaron fuentes con acceso al expediente a la agencia de noticias Télm, aunque aclararon que "todo es a verificar".



Los pasos a seguir en la Oficina Anticorrupción -que no funciona como una fiscalía sino como un ente que asesora y querella- serán ahora abrir una "investigación preliminar administrativa y en caso de encontrar algo que lo amerite, se hará una denuncia en la Justicia Federal".



También puede suceder que haya irregularidades "que son administrativas y no necesariamente delitos, por lo cual se puede instruir un sumario administrativo, o comprobar que no existió delito alguno".



Ralph Hayek, actual vicepresidente del INCAA, será el nuevo titular de ese organismo en reemplazo de Cacetta.