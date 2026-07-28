A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional

Televisión y Radio: Emisión obligatoria por todos los canales de aire y emisoras de radio de la República Argentina.

Streaming y Redes Sociales: Seguimiento en tiempo real mediante los canales oficiales de YouTube y las cuentas institucionales del Gobierno nacional.

Datos de la cadena nacional

Fecha: Jueves 30 de julio.

Horario: 20:00 horas.

Tema central: Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Cobertura: Cadena nacional en radio, TV y medios digitales.

Qué propone la reforma de la Carta Orgániza del Banco Central

En los últimos días, Milei adelantó algunos de los puntos centrales del proyecto. Entre ellos, se encuentran el establecimiento de la estabilidad de la moneda como objetivo principal del Banco Central, la prohibición del financiamiento del Tesoro por parte de la entidad y cambios en el régimen de designación y remoción de sus autoridades.

La iniciativa también contempla modificaciones vinculadas a la distribución de utilidades y la eliminación de las Letras Intransferibles. El proyecto fue elaborado por el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Tras la presentación oficial, el Gobierno prevé enviar la reforma al Congreso para que comience su tratamiento durante el segundo semestre.