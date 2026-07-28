A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional
El presidente utilizará la transmisión oficial para presentar uno de los supuestos proyectos económicos clave del segundo semestre.
El presidente Javier Milei encabeza este jueves desde las 20 horas una nueva cadena nacional con el objetivo de presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas consideradas prioritarias por el Gobierno para esta etapa de la gestión.
La confirmación del horario y los ejes del mensaje fue brindada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde remarcó que la medida apunta directamente a combatir la inflación.
"Está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados, son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático", dijo el portavoz, que precisó, además, que el mensaje detallará "los ejes de la refomal".
Según Ravier, "es un tema central para el gobierno porque el mandato que nos han dado es bajar la inflación, que es un flagelo".
Cómo ver la cadena nacional de Javier Milei en vivo
Para quienes deseen seguir el discurso del mandatario en directo, la transmisión oficial estará disponible a través de múltiples plataformas:
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Televisión y Radio: Emisión obligatoria por todos los canales de aire y emisoras de radio de la República Argentina.
Streaming y Redes Sociales: Seguimiento en tiempo real mediante los canales oficiales de YouTube y las cuentas institucionales del Gobierno nacional.
Datos de la cadena nacional
- Fecha: Jueves 30 de julio.
- Horario: 20:00 horas.
- Tema central: Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
- Cobertura: Cadena nacional en radio, TV y medios digitales.
Qué propone la reforma de la Carta Orgániza del Banco Central
En los últimos días, Milei adelantó algunos de los puntos centrales del proyecto. Entre ellos, se encuentran el establecimiento de la estabilidad de la moneda como objetivo principal del Banco Central, la prohibición del financiamiento del Tesoro por parte de la entidad y cambios en el régimen de designación y remoción de sus autoridades.
La iniciativa también contempla modificaciones vinculadas a la distribución de utilidades y la eliminación de las Letras Intransferibles. El proyecto fue elaborado por el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Tras la presentación oficial, el Gobierno prevé enviar la reforma al Congreso para que comience su tratamiento durante el segundo semestre.
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