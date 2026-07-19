Con cuántos años llegarán al Mundial 2030 los campeones en 2022 que fueron subcampeones en 2026
Tras el cierre del 2026, el recambio en la Selección Argentina abre un debate sobre la edad con la que los históricos de Qatar llegarán al Mundial 2030.
El cierre de una etapa plantea grandes interrogantes sobre el futuro de la Selección Argentina de cara al proceso que se avecina rumbo al Mundial 2030. Con las lógicas dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni en la dirección técnica, la inminente renovación estructural obliga a calcular la edad de los históricos campeones de Qatar 2022.
El mapa de la renovación de la Selección Argentina
A continuación, analizamos detalladamente el panorama de la plantilla campeona en Qatar que repitió presencia en el último certamen, dividida según sus posibilidades cronológicas de afrontar el Mundial 2030:
Los que llegan seguro (Menores de 34 años)
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Enzo Fernández: El volante del Chelsea tendrá apenas 29 años, consolidándose como uno de los líderes futbolísticos en la plenitud de su carrera.
Thiago Almada: Con 29 años, el mediocampista ofensivo del Atlético de Madrid aportará madurez y desequilibrio en tres cuartos de cancha.
Julián Álvarez: La "Araña" llegará al certamen con 30 años, una edad ideal para un delantero de elite internacional.
Alexis Mac Allister: El talentoso mediocampista del Liverpool comandará la zona central con una valiosa experiencia y 31 años.
Exequiel Palacios: El volante del Bayer Leverkusen sumará dinamismo y juego asociado registrando 31 años de edad.
Cristian Romero: El pilar defensivo del Tottenham ocupará la zaga central en su momento de mayor firmeza con 32 años.
Lisandro Martínez: El "Carnicero" aportará su habitual temperamento y salida limpia desde el fondo con 32 años.
Nahuel Molina: El lateral derecho del Atlético de Madrid continuará siendo una opción fuerte por la banda con 32 años.
Lautaro Martínez: El "Toro" y actual goleador del Inter de Milán llegará al torneo con 32 años de edad.
Gonzalo Montiel: El defensor surgido en River y especialista en momentos calientes disputará la plaza con 33 años.
Los que están en duda (36 años o más)
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Leandro Paredes: El volante central de Boca llegará con 36 años, lo que condicionará su presencia según su estado físico y ritmo de competencia.
Rodrigo De Paul: El motor del mediocampo alcanzará los 36 años, abriendo una incógnita sobre si podrá mantener su enorme despliegue defensivo.
Emiliano Martínez: El "Dibu" registrará 37 años. Aunque los arqueros estiran su vigencia, su presencia dependerá de la continuidad en el Aston Villa.
Nicolás Tagliafico: El incansable lateral izquierdo del Olympique de Lyon tendrá 37 años, una edad sumamente avanzada para el desgaste de la banda.
Gerónimo Rulli: El actual guardameta del Olympique de Marsella contará con 38 años, quedando al límite de las posibilidades físicas para la alta competencia.
Los que no llegan
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Nicolás Otamendi: El histórico defensor del Benfica se retira de la actividad internacional, cerrando un ciclo glorioso y dejando una vacante vital en el recambio.
IMPORTANTE: Javier Milei confirmó el feriado nacional para "los festejos por el logro alcanzado por la Selección"
Un caso aparte: Lionel Messi
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Lionel Messi: El astro del Inter Miami es un capítulo completamente independiente ya que depende exclusivamente de su deseo personal. El capitán de la Albiceleste cumplirá 43 años en 2030, una cifra inédita para jugadores de campo en Copas del Mundo, pero su talento mantiene la puerta abierta.
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