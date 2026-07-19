Con cuántos años llegarán al Mundial 2030 los campeones en 2022 que fueron subcampeones en 2026

Enzo Fernández: El volante del Chelsea tendrá apenas 29 años, consolidándose como uno de los líderes futbolísticos en la plenitud de su carrera.

Thiago Almada: Con 29 años, el mediocampista ofensivo del Atlético de Madrid aportará madurez y desequilibrio en tres cuartos de cancha.

Julián Álvarez: La "Araña" llegará al certamen con 30 años, una edad ideal para un delantero de elite internacional.

Alexis Mac Allister: El talentoso mediocampista del Liverpool comandará la zona central con una valiosa experiencia y 31 años.

Exequiel Palacios: El volante del Bayer Leverkusen sumará dinamismo y juego asociado registrando 31 años de edad.

Cristian Romero: El pilar defensivo del Tottenham ocupará la zaga central en su momento de mayor firmeza con 32 años.

Lisandro Martínez: El "Carnicero" aportará su habitual temperamento y salida limpia desde el fondo con 32 años.

Nahuel Molina: El lateral derecho del Atlético de Madrid continuará siendo una opción fuerte por la banda con 32 años.

Lautaro Martínez: El "Toro" y actual goleador del Inter de Milán llegará al torneo con 32 años de edad.