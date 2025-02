Alejandro Mancuso negó la denuncia por fraude en su contra: qué dijo

El hecho ocurrió hace cinco años, cuando un empresario organizó un partido con exfutbolistas y emitió cheques como forma de pago. Mancuso cubrió los costos del evento, pero al intentar cobrar los cheques, descubrió que habían sido denunciados por el emisor para evitar afectar su cuenta bancaria.

alejandro mancuso 1.jpg

“Yo pagué todo y cuando llegó el momento de cobrar, el empresario declaró los cheques sin fondos y desapareció. Le hice juicio, pero se declaró insolvente y no le pude cobrar nada”, relató.

A pesar de la estafa, el exjugador asumió su responsabilidad con la financiera que cambió los cheques. “Estoy en diálogo con ellos. Logramos un acuerdo verbal y en los próximos días lo firmaremos para evitar cualquier conflicto legal”, aseguró.

alejandro mancuso 2.jpg

Mancuso manifestó su enojo por la situación y por haber quedado envuelto en la polémica. “Me da mucha bronca que se me nombre así. Yo fui contratado, me pagaron con cheques que después no tenían fondos y terminé cargando con el problema”, sostuvo.

El exfutbolista insistió en que no se iniciará ningún juicio porque la situación se resolverá mediante un acuerdo. “En breve vamos a firmarlo y presentar todo en el juzgado para cerrar el tema”, concluyó.