Carlos Mac Allister: "Seguro que Alexis volverá a Boca"

Carlos Mac Allister, su padre y asesor, ilusionó al pueblo bostero con una frase contundente en Puro Boca: "Seguro que Alexis volverá en algún momento a jugar en Boca, hoy recién está empezando su carrera en Europa, pero en el camino de regreso cuando él decida instalarse de nuevo en Argentina, seguro que va a querer jugar en Boca, aunque sea un tiempo, para terminar de agradecer y demostrar el nivel que puede tener en un club de esa naturaleza en Argentina".

La salida del campeón del mundo de Boca

El futbolista de 24 años, seguido por gigantes como Liverpool, Chelsea y Manchester United, se formó futbolísticamente en Argentinos Juniors y en el 2019 fue adquirido por Brighton de Inglaterra. Sin embargo, los británicos decidieron dejarlo a préstamo en La Paternal durante 6 meses y luego pasó, bajo la misma condición, por Boca. El mediocampista llegó al Xeneize con la dirigencia de Daniel Angelici y con el arribo de Juan Román Riquelme a la vicepresidencia se desató un conflicto y el jugador prefirió irse al Viejo Continente.

"Me enteré de que Boca había mandado un mail diciendo que yo no iba a Inglaterra. Pero que si el Brighton ponía un millón de dólares, me liberaban. Sentí que no me valoraban, no me sentía importante o no me querían, sólo querían un poco más de plata. Lo hablé con Riquelme. Tuve algunas charlas con él. mi principal posición fue quedarme. Pero después, en ese lapso entre que digo que me quiero quedar e ir, pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión de irme", apuntó Mac Allister y así le puso fin a su estadía en Boca.