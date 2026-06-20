Aseguran que River acordó la vuelta de unex goleador del club: de quién se trata

Mientras tanto, en el club mantienen la cautela habitual de este tipo de operaciones, conscientes de que el mercado de pases puede cambiar rápidamente y que la palabra del futbolista será clave para destrabar o definitivamente frenar la negociación.

De esta manera, el futuro del delantero continúa abierto: River ya habría hecho su parte en la mesa de negociaciones, pero el capítulo final todavía no está escrito.