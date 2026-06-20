Aseguran que River acordó la vuelta de unex goleador del club: de quién se trata
River habría cerrado un entendimiento con Fiorentina por el regreso de Lucas Beltrán, pero la definición final depende de la decisión del delantero.
En medio de un mercado de pases que empieza a tomar temperatura, River Plate vuelve a ser protagonista con un movimiento que genera expectativa en Núñez: el posible regreso de Lucas Beltrán, uno de los delanteros surgidos en el club y transferido al fútbol europeo en las últimas temporadas.
Según trascendió en las últimas horas, el club de Núñez habría logrado avanzar de manera significativa en las negociaciones con Fiorentina, alcanzando un principio de acuerdo en los términos de la operación. Esto incluye las condiciones económicas y la estructura general del posible retorno del atacante al fútbol argentino.
Sin embargo, la situación todavía no está cerrada. El punto determinante no pasa por los clubes, sino por el propio jugador, que aún no dio una respuesta definitiva sobre si está dispuesto a interrumpir su etapa en Europa para regresar a River en este momento de su carrera.
En el entorno de la negociación señalan que la propuesta está sobre la mesa y que las partes institucionales ya habrían acercado posiciones, pero falta el visto bueno final del delantero, que continúa evaluando sus opciones deportivas en el Viejo Continente.
Beltrán, que dejó una buena imagen en su paso por River antes de su transferencia, es considerado una pieza de interés para reforzar el ataque del equipo en esta etapa del proyecto deportivo. Su posible retorno genera entusiasmo en parte del mundo riverplatense, aunque por ahora todo depende de su decisión personal.
Mientras tanto, en el club mantienen la cautela habitual de este tipo de operaciones, conscientes de que el mercado de pases puede cambiar rápidamente y que la palabra del futbolista será clave para destrabar o definitivamente frenar la negociación.
De esta manera, el futuro del delantero continúa abierto: River ya habría hecho su parte en la mesa de negociaciones, pero el capítulo final todavía no está escrito.
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