Atento River: cuándo será el sorteo de la Copa Sudamericana y qué otros equipos argentinos participan
Tras la eliminación de Boca en el Torneo Clausura, el Millonario se quedó sin chances de acceder a la Copa Libertadores. Conocé todos los detalles.
El difícil año que atravesó River deportivamente dejó al equipo de Marcelo Gallardo dependiendo de un único escenario para clasificar a la Copa Libertadores 2026: que Boca se consagrara campeón del Torneo Clausura. Sin embargo, al quedar eliminado de la competencia ante Racing Club en las semifinales, el panorama cambió drásticamente.
El conjunto de Núñez ya no tiene opciones de acceder al máximo torneo continental y deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana el próximo año.
Tras este desenlace, la atención de los hinchas millonarios se centrará en el futuro inmediato, esperando la fecha del sorteo para conocer a los posibles rivales que enfrentará en la edición 2026 de la Copa Sudamericana.
Calendario de la Copa Sudamericana 2026
La Copa Sudamericana 2026 ya tiene fecha para el sorteo de su fase de grupos y ha definido un cronograma que incluye una etapa previa de eliminación
-
Fase preliminar (Exclusiva): En el mes de marzo, los equipos de los demás países de CONMEBOL (excluyendo a Argentina y Brasil) disputarán una primera fase para definir a los clasificados a la fase de grupos.
Fecha del sorteo: El sorteo para determinar los grupos de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo. Los equipos argentinos y brasileños iniciarán su participación directamente en esta etapa.
Desarrollo de la fase de grupos: Esta instancia se jugará entre el martes 7 de abril y el jueves 28 de mayo.
Los equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026
Argentina
- River
- Deportivo Riestra
- San Lorenzo
- Tigre
- Barracas Central
Brasil
- Gremio
- Bragantino
- Atlético Mineiro
- Santos
Chile
- Universidad de Chile
- Audax Italiano
- Palestino
- Cobresal
Colombia
- Atlético Bucaramanga
- Millonarios
- América de Cali
Ecuador
- Libertad
- Orense
Paraguay
- Sportivo Trinidense
- Nacional
- Recoleta
- Olimpia
Perú
- Alianza Atlético
- Melgar
- Deportivo Garcilaso
- Cienciano
Uruguay
- Defensor Sporting
- Boston River
- Racing
- Montevideo City Torque
Venezuela
- Academia Puerto Cabello
- Monagas
- Caracas
- Metropolitanos
