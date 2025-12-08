Atento River: cuándo será el sorteo de la Copa Sudamericana y qué otros equipos argentinos participan

Fase preliminar (Exclusiva): En el mes de marzo, los equipos de los demás países de CONMEBOL (excluyendo a Argentina y Brasil) disputarán una primera fase para definir a los clasificados a la fase de grupos.

Fecha del sorteo: El sorteo para determinar los grupos de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo. Los equipos argentinos y brasileños iniciarán su participación directamente en esta etapa.