Austria ya estudia a la Selección Argentina: qué dijo el DT tras la victoria ante Jordania

El entrenador también destacó la importancia de haber conseguido la victoria en el debut, entendiendo que era un objetivo indispensable para mantener intactas las aspiraciones de clasificación. "Sabíamos que teníamos que ganar el partido de hoy bajo todas las circunstancias. Por eso es maravilloso celebrar aquí con los hinchas ahora", señaló.

El enfrentamiento entre argentinos y austríacos está programado para el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. El encuentro podría tener un peso determinante en la definición del grupo, ya que una victoria acercaría considerablemente al ganador a los dieciseisavos de final de la competencia.

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David Alaba habló tras el debut con victoria de Austria en el Mundial 2026

Quien también se refirió al próximo compromiso fue David Alaba, capitán de Austria y uno de los futbolistas más experimentados del plantel. El defensor evitó caer en triunfalismos pese al buen resultado obtenido frente a Jordania y remarcó que todavía existen aspectos por corregir dentro del funcionamiento colectivo.

"Parecimos un poco nerviosos en algunas fases del partido. Tuvimos nuestros momentos altos, pero también fases en las que sin duda podemos hacerlo mejor. Al final del día, sin embargo, ganamos merecidamente. Somos conscientes de que el próximo partido no será más fácil", expresó el zaguero.