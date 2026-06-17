Austria ya estudia a la Selección Argentina: qué dijo el DT tras la victoria ante Jordania
Luego de comenzar el Mundial 2026 con una victoria, el entrenador austríaco puso la mira en el próximo compromiso contra el vigente campeón del mundo.
La fase de grupos del Mundial 2026 apenas comenzó, pero algunas selecciones ya piensan en partidos que podrían resultar decisivos para el futuro de la competencia. Ese es el caso de Austria, que después de imponerse por 3 a 1 ante Jordania en su estreno empezó a preparar el encuentro frente a la Selección Argentina, uno de los rivales más exigentes de su zona.
El conjunto europeo tuvo un debut positivo y sumó tres puntos importantes en el Grupo J. Sin embargo, apenas terminó el partido, toda la atención comenzó a centrarse en el próximo compromiso ante el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que también inició su participación con una sólida victoria por 3 a 0 frente a Argelia gracias a una actuación brillante de Lionel Messi.
El entrenador austríaco, Ralf Rangnick, habló con los medios luego del triunfo y reconoció el potencial de la Albiceleste. El experimentado director técnico observó el encuentro de Argentina y destacó especialmente la capacidad del equipo para controlar la posesión de la pelota, una característica que considera fundamental dentro del funcionamiento colectivo del campeón mundial.
"Hemos empezado bien y, a partir de mañana, nos prepararemos para Argentina. Hoy hemos visto la calidad que tiene: es el clásico equipo de posesión de balón", afirmó Rangnick al analizar lo que será el próximo desafío para sus dirigidos. Sus palabras reflejan el respeto que genera la Scaloneta incluso entre equipos que llegan con confianza tras haber ganado en la primera fecha.
El entrenador también destacó la importancia de haber conseguido la victoria en el debut, entendiendo que era un objetivo indispensable para mantener intactas las aspiraciones de clasificación. "Sabíamos que teníamos que ganar el partido de hoy bajo todas las circunstancias. Por eso es maravilloso celebrar aquí con los hinchas ahora", señaló.
El enfrentamiento entre argentinos y austríacos está programado para el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. El encuentro podría tener un peso determinante en la definición del grupo, ya que una victoria acercaría considerablemente al ganador a los dieciseisavos de final de la competencia.
David Alaba habló tras el debut con victoria de Austria en el Mundial 2026
Quien también se refirió al próximo compromiso fue David Alaba, capitán de Austria y uno de los futbolistas más experimentados del plantel. El defensor evitó caer en triunfalismos pese al buen resultado obtenido frente a Jordania y remarcó que todavía existen aspectos por corregir dentro del funcionamiento colectivo.
"Parecimos un poco nerviosos en algunas fases del partido. Tuvimos nuestros momentos altos, pero también fases en las que sin duda podemos hacerlo mejor. Al final del día, sin embargo, ganamos merecidamente. Somos conscientes de que el próximo partido no será más fácil", expresó el zaguero.
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