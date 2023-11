Campaña del miedo en Boca: Macri avisó qué pasará si gana Riquelme

“Espero realmente que la mayoría de los hinchas de Boca se de cuenta que este es el camino y que no hay que mezclar, porque si mezclás te termina pasando como le pasó a River con Passarella. Y no terminó bien", comenzó diciendo el número 2 de Andrés Ibarra.

Y agregó: "Entonces creo que esto no tiene que terminar mal. Si termina acá, dentro de todo puede terminar bien. Si no, esto va a ir para situaciones peores”. El exdirigente, después de cuatro años de gestión exitosa, volvió a augurar un futuro desolador haciendo una comparación con lo que vivió el River de Daniel Passarella, en una clara referencia al descenso en 2011.

El exjefe de Estado no detuvo sus chicanas y reveló un pedido constante de los hinchas del clásico rival: "Me duele que los hinchas de River me digan siempre la misma frase. Me pone loco. Me dicen que no joda, que no vuelva. Me encontré con tres hoy y uno me dice ‘ahora estoy enojado con vos, que siga Riquelme 100 años'”.

Y se explayó: “Hoy el plantel de Boca vale infinitamente menos de lo que valía en la época de la anterior gestión de Angelici, porque se ha ido comprando sin ton ni son y por distintos conflictos se han ido perdiendo jugadores muy valiosos. Entonces, creo que hay que tratar de diferenciar y uno no puede renunciar ni un segundo a ese afecto por el club”.

Asimismo, propuso al goleador histórico del club Martín Palermo, quien había respaldado su fórmula, como su candidato a entrenador si Ibarra se impone en las elecciones: "Me encantaría que el técnico sea Palermo si ganamos las elecciones. Los técnicos de Boca siempre tienen que ser los que han ganado todo: Tenemos técnicos de la casa antes de darle la oportunidad a Guardiola, lo vamos a hacer esperar un poquito más”.

Sin dudas, las próximas semanas serán bastante convulsionadas en el mundo Boca, luego de la durísima derrota en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y con la clasificación a la próxima edición por definirse.