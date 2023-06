Operativo clamor de los hinchas de Boca para que Palermo pueda estar en la despedida de Riquelme

Palermo Riquelme.jpg

"Desde el 10 de noviembre de 1996 en que debuté ante Unión hasta octubre de 2014, cuando que me fui de Boca después del partido con Lanús, que viví un sueño, y son muchos los 'bosteros', no hay duda, pero cada día que pasa me tienen más cariño y yo siempre fui solamente un simple futbolista que jugó a la pelota con esta camiseta", apuntó.

Tras bromear con que espera "no errarle a la pelota" cuando se lleve a cabo ese postergado encuentro que lo encontrará celebrando su retiro como futbolista con 45 años cumplidos el día anterior (el mismo 24 de junio en que Messi cumplirá 36), Riquelme confió que también estará viviendo un sueño con la presencia "del que muchos dicen es el mejor jugador de todos los tiempos".

"Tuve la suerte de jugar con Diego Maradona y con Messi, los mejores. Y Lionel me confirmó hace un rato que vendrá. Esperemos que la pase bien en la cancha más linda del mundo", remarcó.

messi riquelme.webp

"Y también va a estar Carlos Bianchi, que volvió de Francia y estará conmigo porque es más que un técnico, es un padre, y el culpable de que todos crean que ganar una Copa Libertadores parezca fácil", describió.

Quien no podrá estar será su eterno socio en el gol: Martín Palermo.

Por eso los hinchas de Boca acaban de lanzar una suerte de operativo clamor en las redes sociales para intentar que el goleador pueda participar del partido despedida de Riquelme.

Palermo es hoy el Director Técnico de Platense que debe jugar el mismo día del partido homenaje a Riquelme, y prácticamente en el mismo horario contra Aldosivi.

riquelme bianchi

Así los hinchas de Boca se lanzaron a las redes sociales con el objetivo de viralizar un pedido al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para que cambie el horario del partido entre Arsenal y Platense de modo histórico goleador pueda estar esa noche en la Bombonera.

Sobre los recuerdos que le quedaron de alguna jugada memorable en la cancha de Boca, Riquelme reiteró que "el mejor gol fue a Cúcuta, de Colombia, en la semifinal de vuelta de la Libertadores 2007 de tiro libre".

En aquel encuentro jugado bajo una espesa niebla Boca ganó 3 a 0 y se clasificó a la final contra Gremio, de Brasil, para luego coronarse campeón con él como gran figura. "Pero los goles más lindos que se convirtieron en la Bombonera los hizo Martín Palermo", aclaró.