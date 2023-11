Pergolini, sobre la final de Boca: "Ojalá ganemos y Riquelme se quede toda la vida"

"Fui cambiando los sentimientos desde que me fui de la dirigencia de Boca. Uno a veces peca de creer que si le va bien en algo puede trasladarlo a cualquier lado. Fui con esa vanidad y no me di cuenta que debería haber conocido más las políticas internas de los clubes", expresó en una entrevista con radio Nacional AM 870.

Por otro lado, hizo un breve análisis del impacto que puede tener el partido del sábado en la política del club: "Creo que cambia mucho lo que suceda el sábado. Si le va bien, no hay que discutir nada ya. Yo creo que sí, que ojalá que ganemos el sábado como decía uno el otro día: 'No, no sé porque sino se queda Riquelme'. Mejor ganemos la séptima y que se quede a vivir en el club para toda la vida, pero ahora si no la gana va a despertar otras cosas para charlar", reconoció.

Por último, si bien no recalcó que se postulará para presidente en las próximas elecciones tal como había anunciado en mayo de este año, reconoció que está trabajando y sigue vinculado a la política de Boca: "He trabajado mucho estos dos años tanto con oficialistas más disidentes, hablo con (Jorge) Reale, (Andrés) Ibarra, con todos los que quieran participar de esto, porque creo que tengo que hacer una autocrítica", cerró.