Sorpresivo anuncio de Andrés Ibarra sobre las elecciones en Boca: "Si no se vota, aceptaremos que..."

EL MENSAJE DE LA OPOSICIÓN SOBRE LAS ELECCIONES EN BOCA

Con todo este panorama, desde la oposición mandaron un firme mensaje y aseguraron que aceptarán que siga la actual conducción si es que finalmente no se vota este año. Unas declaraciones inesperadas y que sorprendiendo a propios y extraños en las últimas horas teniendo en cuenta la puja que existía entre las partes.

"Yo quiero ser contundente y claro para que se reproduzca en todos lados y el hincha de Boca sepa la postura de la oposición. En primer lugar, quisimos votar el 3 y queremos votar el 17. No se pudo votar porque el oficialismo no corrigió el padrón. Y segundo, queremos votar cuanto antes porque tenemos la mejor propuesta para los socios. Si esto no se puede dar, por su puesto que aceptaremos que continúe el oficialismo hasta que se vote de la manera en la que lo vienen haciendo, que desde nuestro punto de vista es muy deficiente", expresó el candidato en una entrevista con Boca de Selección en Radio Del Plata.