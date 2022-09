Wanchope Ábila trató de "miserables" a los integrantes del Consejo de Boca

"Lo que se escuchaba sobre si arman los partidos, al menos de parte de mis compañeros, es que hablaban de qué partidos iban a jugar y cuáles no en base a la decisión del Consejo. No sé cómo se manejan con los cuerpos técnicos, a mí me tocó hacer goles con Miguel Ángel Russo y nunca era titular", reveló en relación a su último paso por el club.

PREGUNTAS PICANTES A WANCHOPE ÁBILA

"Estuve un mes entrenándome sin que me digan nada, ni desde la dirigencia, ni Sebastián Battaglia. No me dejaban hacer fútbol. Eso no era nuevo en mi carrera pero quería saber mi situación para saber qué hacer. En un momento me cansé de esperar, de mendigar diálogo y estaba re caliente: por eso escribí en Instagram contra ellos", recordó.

En relación al presente, con irregular andar en el conjunto santafesino, aclaró que no tiene "problemas" con el vicepresidente Juan Román Riquelme y también comentó que el "Mundo Boca es muy grande y difícil de manejar".