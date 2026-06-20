Camino al juego 1000 en la Copa del Mundo de la FIFA: la historia de los partidos centenarios

Juegos 1: El 13 de julio de 1930 en Montevideo, la historia comenzó con los duelos simultáneos de fase de grupos entre Estados Unidos 3-0 Bélgica y Francia 4-1 México.

Juego 100: El 3 de julio de 1954 en Zúrich, Austria venció 3-1 a Uruguay en la disputa por el tercer puesto.

Juego 200: El 30 de julio de 1966 en Londres, Inglaterra superó 4-2 a Alemania en la gran Final.

Juego 300: El 18 de junio de 1978, se jugaron a la par Italia 1-0 Austria en Buenos Aires y Alemania 2-2 Países Bajos en Córdoba por la segunda fase de grupos.

Juego 400: El 16 de junio de 1986 en Puebla, Argentina derrotó 1-0 a Uruguay por los octavos de final.

Juegos 500: El 30 de junio de 1994, por fase de grupos, Grecia cayó 0-2 ante Nigeria en Boston, mientras que Argentina perdió 0-2 ante Bulgaria en Dallas.

Juego 600: El 6 de junio de 2002 en Busán, Francia y Uruguay igualaron 0-0 en la primera ronda.

Juego 700: El 27 de junio de 2006 en Hannover, España perdió 1-3 frente a Francia en los octavos de final.

Juego 800: El 21 de junio de 2014 en Fortaleza, Alemania empató 2-2 ante Ghana en fase de grupos.