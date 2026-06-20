Camino al juego 1000 en la Copa del Mundo de la FIFA: la historia de los partidos centenarios
El Mundial 2026 será el escenario de un hito histórico sin precedentes. Repasamos los encuentros que marcaron cada centenar en la Copa del Mundo.
La historia de la Copa del Mundo de la FIFA está repleta de momentos inolvidables, y el Mundial 2026 no será la excepción. Según los datos revelados por Opta y Sofa Score, el torneo alcanzará una cifra verdaderamente impactante: se disputará el partido número 1000 desde la creación del certamen internacional.
El histórico partido 1000 en Monterrey
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El esperado "juego 1000" tendrá lugar el próximo 20 de junio de 2026 en la ciudad mexicana de Monterrey. Los protagonistas de este encuentro centenario, correspondiente a la fase de grupos, serán las selecciones de Túnez y Japón. Este cruce quedará grabado para siempre en los libros dorados de la máxima cita futbolística.
El repaso de los encuentros centenarios en la Copa del Mundo de la FIFA
El camino hacia este récord comenzó hace casi un siglo. A lo largo de la historia, distintos partidos marcaron el cambio de centena, incluyendo finales épicas y duelos memorables para nuestro país. De acuerdo al detalle, estos fueron los hitos más destacados:
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Juegos 1: El 13 de julio de 1930 en Montevideo, la historia comenzó con los duelos simultáneos de fase de grupos entre Estados Unidos 3-0 Bélgica y Francia 4-1 México.
Juego 100: El 3 de julio de 1954 en Zúrich, Austria venció 3-1 a Uruguay en la disputa por el tercer puesto.
Juego 200: El 30 de julio de 1966 en Londres, Inglaterra superó 4-2 a Alemania en la gran Final.
Juego 300: El 18 de junio de 1978, se jugaron a la par Italia 1-0 Austria en Buenos Aires y Alemania 2-2 Países Bajos en Córdoba por la segunda fase de grupos.
Juego 400: El 16 de junio de 1986 en Puebla, Argentina derrotó 1-0 a Uruguay por los octavos de final.
Juegos 500: El 30 de junio de 1994, por fase de grupos, Grecia cayó 0-2 ante Nigeria en Boston, mientras que Argentina perdió 0-2 ante Bulgaria en Dallas.
Juego 600: El 6 de junio de 2002 en Busán, Francia y Uruguay igualaron 0-0 en la primera ronda.
Juego 700: El 27 de junio de 2006 en Hannover, España perdió 1-3 frente a Francia en los octavos de final.
Juego 800: El 21 de junio de 2014 en Fortaleza, Alemania empató 2-2 ante Ghana en fase de grupos.
Juego 900: El 15 de julio de 2018, en la Final de Moscú, Francia se consagró ganando 4-2 a Croacia.
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