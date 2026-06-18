Conmoción en el Mundial 2026 por la grave lesión de Ismaël Koné en Canadá vs. Qatar
El futbolista tuvo que retirarse con la pierna inmovilizada, luego de un choque con Assim Madibo, que fue expulsado.
El partido entre Canadá y Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 contó con uno de los momentos más conmocionantes del certamen cuando Ismaël Koné tuvo que dejar la cancha tras una durísima lesión que posiblemente lo deje afuera de los próximos encuentros.
El futbolista local chocó con Assim Madibo, quien fue expulsado. El qataría se mostraba por demás conmovido por la situación de su colega, mientras que el resto de los jugadores hicieron un cerco humano para que puedan antender al lesionado.
En un primer momento, los jugadores canadienses estaban furiosos por la jugada, aunque tras la reacción del plantel de Qatar, la situación se calmó.
En tanto, una vez que a Koné le inmovilizaron la pierna, fue retirado en camilla pero se mostró de buen ánimo y saludando al público.
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