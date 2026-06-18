Imágenes sensibles: Ismaël Koné sufrió una grave fractura y se despide del Mundial 2026
El mediocampista de Canadá protagonizó el momento más duro del torneo al chocar con un rival. Contenido sensible.
En la goleada de Canadá a Qatar por la segunda jornada de la fase de grupos quedó completamente en un segundo plano debido a una de las postales más impactantes y dolorosas de lo que va del certamen: la dura lesión de Ismaël Koné, que conmocionó al Mundial 2026.
El futbolista local se convirtió en el centro de la preocupación mundial tras sufrir una durísima lesión que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla y que, según las primeras precisiones médicas, se trata de una fractura que lo dejará afuera de los próximos encuentros del campeonato.
El dramático episodio ocurrió tras un fuerte choque disputado con el qatarí Assim Madibo. Inmediatamente, la gravedad de la situación quedó en evidencia por las muestras de dolor del canadiense, lo que llevó al árbitro a expulsar de manera directa al jugador asiático.
Lágrimas, tensión y un cerco de respeto en Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026
El clima que se vivió sobre el césped del estadio pasó por diferentes etapas de alta tensión emocional. En los primeros segundos posteriores al impacto, los futbolistas del seleccionado norteamericano reaccionaron con profunda indignación y enojo hacia el infractor por la temeridad de la acción.
Los ánimos se apaciguaron de forma inmediata al ver la actitud de Madibo, quien se mostró profundamente conmovido y quebrado en llanto por las consecuencias de la jugada sobre su colega.
En tanto, varios integrantes de ambos equipos no pudieron contener las lágrimas ante la crudeza de la escena, mientras que el resto de los jugadores decidió formar un cerco humano alrededor de Koné para resguardar su intimidad y permitir que los profesionales de la salud trabajaran con tranquilidad.
Muestras de entereza de Ismaël Koné ante el público
Luego de varios minutos de incertidumbre y tras lograr estabilizar la zona afectada, el cuerpo médico procedió a inmovilizarle la pierna izquierda al mediocampista para poder trasladarlo de forma segura en la camilla hacia los vestuarios y su posterior derivación hospitalaria.
Pese al devastador diagnóstico de la fractura y al evidente final de su participación mundialista, Koné conmovió a los miles de fanáticos presentes al retirarse del campo de juego con muestras de buen ánimo, levantando los brazos para saludar y agradecer la ovación de una tribuna que lo despidió con un cerrado aplauso de aliento en el momento más difícil de su carrera.
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