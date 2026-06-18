Imágenes sensibles: Ismaël Koné sufrió una grave fractura y se despide del Mundial 2026

Lágrimas, tensión y un cerco de respeto en Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

El clima que se vivió sobre el césped del estadio pasó por diferentes etapas de alta tensión emocional. En los primeros segundos posteriores al impacto, los futbolistas del seleccionado norteamericano reaccionaron con profunda indignación y enojo hacia el infractor por la temeridad de la acción.

Los ánimos se apaciguaron de forma inmediata al ver la actitud de Madibo, quien se mostró profundamente conmovido y quebrado en llanto por las consecuencias de la jugada sobre su colega.

En tanto, varios integrantes de ambos equipos no pudieron contener las lágrimas ante la crudeza de la escena, mientras que el resto de los jugadores decidió formar un cerco humano alrededor de Koné para resguardar su intimidad y permitir que los profesionales de la salud trabajaran con tranquilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067752213519183891&partner=&hide_thread=false LÁGRIMAS DE LOS JUGADORES DE CANADÁ POR KONÉ pic.twitter.com/k2Fxx3nUJS — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Muestras de entereza de Ismaël Koné ante el público

Luego de varios minutos de incertidumbre y tras lograr estabilizar la zona afectada, el cuerpo médico procedió a inmovilizarle la pierna izquierda al mediocampista para poder trasladarlo de forma segura en la camilla hacia los vestuarios y su posterior derivación hospitalaria.

Pese al devastador diagnóstico de la fractura y al evidente final de su participación mundialista, Koné conmovió a los miles de fanáticos presentes al retirarse del campo de juego con muestras de buen ánimo, levantando los brazos para saludar y agradecer la ovación de una tribuna que lo despidió con un cerrado aplauso de aliento en el momento más difícil de su carrera.