Cuántas finales perdió Marcelo Gallardo dirigiendo a River

El "Muñeco" dirigió al equipo en 18 finales, de las cuales ganó 13 y perdió solo cinco, lo que le otorga una impresionante eficacia del 72,2% en este tipo de partidos. Sin embargo, su regreso a Núñez no arrancó de la manera esperada: el equipo no encuentra su mejor versión y los resultados no están a la altura de su exitosa primera etapa.