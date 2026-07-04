Cuándo y a qué hora juegan Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
En lo que sin duda promete ser un choque de impacto, la Francia de Kylian Mbappé peleará por un puesto en las semifinales ante una potente Marruecos.
Con lo justo, Francia selló su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a un aguerrido Paraguay, gracias a un penal ejecutado con éxito por Kylian Mbappé durante el segundo tiempo. De esta manera, Les Bleus obtuvieron su pase a la siguiente fase, donde se medirán con Marruecos.
El combinado de Didier Deschamps tuvo que trabajar al máximo frente a una escuadra albirroja que plantó cara con intensidad, plantando una sólida defensa que por momentos puso en aprietos el favoritismo de los vigentes subcampeones.
Al final, la jerarquía de los franceses pesó desde el punto penal, permitiéndoles blindar la diferencia mínima y asegurar su lugar entre las ocho mejores selecciones del planeta.
Ahora, el seleccionado francés se medirá en la siguiente ronda ante Marruecos, conjunto africano que selló su clasificación tras arrollar 3-0 a Canadá, reeditando su protagonismo en las instancias definitivas de la cita mundialista.
Cuándo y a qué hora juegan Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
El esperado duelo entre franceses y marroquíes se disputará el próximo jueves 9 de julio a las 17:00 (hora de Argentina). El escenario del encuentro será el Boston Stadium, nombre oficial que la FIFA le otorgó al recinto de Foxborough, Massachusetts, para este torneo.
Quien resulte victorioso en este cara a cara obtendrá el pase directo a las semifinales del Mundial 2026, donde medirá fuerzas contra el equipo que logre superar la llave eliminatoria del lado opuesto del cuadro.
Este compromiso marcará un vibrante reencuentro histórico en la máxima cita del fútbol, reviviendo lo sucedido en Qatar 2022, edición en la que los europeos frenaron el sueño de la revelación africana precisamente en la antesala de la gran final.
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