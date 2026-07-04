Cuándo y a qué hora juegan Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Quien resulte victorioso en este cara a cara obtendrá el pase directo a las semifinales del Mundial 2026, donde medirá fuerzas contra el equipo que logre superar la llave eliminatoria del lado opuesto del cuadro.

Este compromiso marcará un vibrante reencuentro histórico en la máxima cita del fútbol, reviviendo lo sucedido en Qatar 2022, edición en la que los europeos frenaron el sueño de la revelación africana precisamente en la antesala de la gran final.