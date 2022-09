Benedetto luego del gol a River: "Hablan mucho y me encanta cuando puedo cerrarle la boca a todos"

"Le doy mucha importancia a este gol, soñaba con un partido así y se me pudo dar después de mucho tiempo sin convertir. Son rachas que tienen los delanteros pero me mantuve tranquilo y mis compañeros me dieron la confianza que necesitaba", comenzó diciendo post partido.

Al ser consultado por el polémico festejo, el delantero no dudó: "Hablan mucho y me encanta cuando puedo cerrarle la boca a todos".