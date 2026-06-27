Dónde están los fan fest en Buenos Aires para ver Selección Argentina vs. Jordania gratis en pantalla gigante
Los hinchas porteños podrán alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 con pantallas gigantes, música en vivo y diversas ofertas gastronómicas.
La expectativa por el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 es total en la Ciudad de Buenos Aires. Para acompañar a la Selección Argentina en su encuentro frente a Jordania, los fanáticos tendrán a disposición tres espectaculares puntos de encuentro gratuitos con enormes pantallas gigantes.
Dónde están los Fan Fest de la Selección Argentina
Los principales puntos neurálgicos de la Ciudad prepararon una agenda completa para vivir la gran fiesta del fútbol este sábado desde temprano:
IMPORTANTE: Los 11 de Lionel Scaloni para cerrar la fase de grupos con Jordania
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Plaza Seeber (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento): Será la tribuna principal de la Scaloneta. Desde las 13 horas habrá música en vivo, atractivas experiencias interactivas y distintos artistas itinerantes para palpitar la previa. A las 23 horas, se transmitirá el esperado duelo ante Jordania.
Avenida Corrientes y Cerrito: La emblemática avenida estará en modo hincha las 24 horas. Contará con una gran pantalla gigante y la participación de más de 40 locales gastronómicos que ofrecerán descuentos especiales. Para facilitar el regreso, el subte (líneas B y D) extenderá su horario y habrá refuerzo de colectivos y taxis.
Arena Sur Fan Fest (Av. Sáenz 459): El sur porteño no para de alentar. Ubicado en Nueva Pompeya, este espacio ofrecerá sonido envolvente, gastronomía y variadas bebidas para disfrutar de los partidos previos (Inglaterra vs. Panamá y Portugal vs. Colombia) y el gran cierre de la fase de grupos a las 23 horas.
Otras propuestas culturales y gastronómicas en Buenos Aires
Además de la pasión por el fútbol, la agenda del fin de semana ofrece propuestas imperdibles para toda la familia:
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Gastronomía: El Chorifest llega al Hipódromo de Palermo con 35 puestos rindiendo culto al emblemático sánguche (sábado y domingo de 12 a 20 hs). En paralelo, en la Glorieta de Barrancas de Belgrano se realizará Cafecito BA, combinando café de especialidad y música (de 10 a 18 hs), mientras que La Rural albergará a más de 120 expositores con el mejor chocolate del país.
Espectáculos: El Teatro Regio presenta Manuelita, mi casa es el mundo, una versión del clásico de María Elena Walsh (sábados y domingos a las 15 hs). Por su parte, en la Usina del Arte deslumbrará Shambala Circo combinando acrobacias y artes marciales (domingo a las 17 hs)
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