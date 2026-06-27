Dónde están los fan fest en Buenos Aires para ver Selección Argentina vs. Jordania gratis en pantalla gigante

Plaza Seeber (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento): Será la tribuna principal de la Scaloneta. Desde las 13 horas habrá música en vivo, atractivas experiencias interactivas y distintos artistas itinerantes para palpitar la previa. A las 23 horas, se transmitirá el esperado duelo ante Jordania.

Avenida Corrientes y Cerrito: La emblemática avenida estará en modo hincha las 24 horas. Contará con una gran pantalla gigante y la participación de más de 40 locales gastronómicos que ofrecerán descuentos especiales. Para facilitar el regreso, el subte (líneas B y D) extenderá su horario y habrá refuerzo de colectivos y taxis.