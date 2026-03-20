Dónde queda Mauritania, el rival de la Selección Argentina para el amistoso en la Bombonera
El conjunto nacional tendrá un rival exótico en el partido amistoso que funcionará como despedida del país antes del Mundial 2026.
La incertidumbre finalmente terminó para los hinchas argentinos, y luego de varias idas y vueltas logísticas, la Selección Argentina confirmó su partido de despedida, ante Mauritania, antes de partir hacia el Mundial 2026.
El equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, en lo que será el último contacto de los campeones del mundo con su gente antes de defender la corona.
Originalmente, la "Albiceleste" tenía previsto enfrentar a Guatemala. Sin embargo, la FIFA no otorgó la autorización correspondiente debido a un conflicto de calendario y sedes: los centroamericanos ya tenían pactado un amistoso contra Argelia en Italia.
Al no disputarse ambos encuentros en el mismo continente, el reglamento impidió el cruce con Argentina, obligando a la AFA a buscar un rival de último momento.
Radiografía de Mauritania, el próximo rival de la Selección Argentina
Para muchos hinchas, el nombre de este seleccionado africano resulta una incógnita. Algunos datos clave para conocer a quién enfrentará Messi y compañía:
- Ubicación y Geografía: Situado al noroeste de África, limita con el Océano Atlántico, el Sahara Occidental, Argelia, Malí y Senegal. El 90% de su territorio es desierto (Sahara).
- Actualidad Deportiva: Se encuentra en el puesto 115° del ranking FIFA. Es dirigida por el español Aritz López Garai y no logró clasificar a la última Copa Africana de Naciones.
- Historia: Nunca ha participado de un Mundial. En 1994, debieron retirarse de las Eliminatorias por falta de infraestructura y recursos económicos para afrontar los viajes.
Detalles del partido y entradas
El encuentro servirá para que el cuerpo técnico termine de pulir detalles tácticos y, sobre todo, para que el plantel reciba el calor del público argentino antes del viaje a Norteamérica.
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