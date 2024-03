Eduardo Domínguez habló sobre las polémicas arbitrales e hizo una curiosa comparación

"Hoy le contaba al utilero una historia que había visto hace mucho. Hubo un secuestro en Moreno, estaban en una casa, hicieron un cordón policial y el periodismo fue y viste que dicen 'hasta acá' y fue un metro más... Avanzaron y dijeron 'no, hasta acá' y lo empujó y lo corrió hasta donde realmente tenía que estar. 'No me toques, estoy trabajando'. Como si el policía no estuviera trabajando. Yo lo que les pregunto a todos, ¿le creen a la policía, le creen a un juez?", comenzó diciendo el entrenador en conferencia de prensa.

"¿Se cree en la Justicia en el país? No se cree, ¿y vamos a creer en un árbitro, que es la justicia del partido? El que imparte justicia en un partido es un árbitro. En el país no se cree en la justicia, ¿vamos a creer? Siempre vamos a pensar mal porque el argentino piensa mal porque los políticos hicieron muchas cosas mal y todos colaboramos para que sea así. Los que tienen que buscar soluciones son otros. Todo el mundo mira fútbol y todo se refleja acá. ¿Vamos a ser un oasis nosotros?", completó Domínguez.

Embed Eduardo Dominguez se sumó a Carlos Tevez y Mauricio Larriera para hablar de los arbitrajes. Ya son tres técnicos de clubes importantes que alzan la voz, poniendo en duda la transparencia y credibilidad de las autoridades del fútbol argentino. pic.twitter.com/9sjxxt80Kd — ́ (@sebasabibneman) March 7, 2024