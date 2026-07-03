El alentador pálpito de Jorge D'Alessandro para la Selección Argentina en el Mundial 2026

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Rodrigo de Paul, diáfano: "Scaloni nos enseñó que no somos jugadores de fútbol"

En los prolegómenos del trascendental cruce de ronda de 32 frente a Cabo Verde, Rodrigo De Paul volvió a exhibir una de las facetas que lo convirtió en uno de los referentes del ciclo de Lionel Scaloni: la de portavoz de un grupo que, además de conquistar títulos, construyó una impronta basada en la cercanía, la empatía y el sentido de pertenencia. En conferencia de prensa, el volante dejó una de las frases más resonantes desde el inicio de la Copa del Mundo al explicar qué fue lo que más aprendió del entrenador que reconfiguró el derrotero reciente de la Selección argentina.

Lejos de detenerse únicamente en cuestiones tácticas o futbolísticas, De Paul destacó el cariz humano que, según explicó, Scaloni le imprimió desde el primer día al plantel campeón del mundo y bicampeón de América.

"Scaloni me dio a entender que la vida se puede ver de un montón de lugares, mismo el fútbol. Nos enseñó que no somos jugadores de fútbol, sino personas que juegan al fútbol. Esa frase es importante para mí, porque detrás de cada jugador hay una persona con muchos problemas. Cuando la persona que dirige entiende eso te sentís en un lugar mucho más acogedor", expresó el mediocampista.

"SCALONI NOS ENSEÑÓ QUE NO SOMOS JUGADORES DE FÚTBOL: SOMOS PERSONAS QUE JUEGAN AL FÚTBOL"



Rodrigo Javier de Paulpic.twitter.com/OR1SIPMwkl — minutouno (@minutounocom) July 2, 2026

Las palabras de De Paul sintetizan una de las características más elogiadas del ciclo Scaloni, cuyo liderazgo trascendió el aspecto deportivo para afianzar un conjunto que encontró en la confianza mutua y el compromiso colectivo uno de sus principales pilares. Esa forma de conducción quedó reflejada en los éxitos obtenidos durante los últimos años y en el aceitado vínculo que el cuerpo técnico logró construir con cada uno de los integrantes del plantel.

Consultado además sobre la posibilidad de que este Mundial represente la última participación con la Selección argentina para Lionel Messi y Nicolás Otamendi, dos de los máximos referentes del equipo, De Paul evitó ingresar en elucubraciones y prefirió enfocarse en el presente.

"Me parece que hacer futurología no es bueno. Hay que disfrutar todos los días. Ojalá así lo puedan hacer todos los argentinos. Es verdad que uno la da más valor a las cosas cuando no las tiene, es parte de la vida", sostuvo el volante, en un mensaje que también invitó a ponderar la coyuntura histórica que atraviesa el seleccionado nacional.

Desde la obtención del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y la Finalissima, la Selección argentina afianzó un ciclo que muchos consideran irrepetible. En ese contexto, las palabras de De Paul reflejaron la intención del plantel de vivir cada partido sin pensar en despedidas anticipadas ni en el inevitable recambio etario que llegará con el paso del tiempo.

El análisis de Cabo Verde

Más allá de las emociones, el mediocampista también puso el foco en el escollo inmediato. Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial y De Paul dejó en claro que dentro del plantel no existe ningún margen para la relajación, pese al cartel de favorito que rodea al conjunto de Scaloni.

"Nos toca jugar con un equipo que hizo las cosas muy bien en fase de grupos. No es fácil jugar contra las selecciones que jugaron. Hay que enfrentar con mucha responsabilidad el partido de mañana", advirtió.

Cabo Verde se transformó en una de las gratas irrupciones del certamen después de superar una exigente fase de grupos y conseguir una histórica clasificación a los octavos de final. Por ese motivo, en el búnker argentino prevalece la cautela y la premisa de afrontar el encuentro con la máxima concentración para evitar cualquier contratiempo y sortear un rival que, puertas adentro, nadie considera accesible pese a la diferencia de jerarquía entre ambos seleccionados.