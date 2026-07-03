Mundial 2026: influencer generó polémica al pedir plata para la entrada de Selección Argentina vs. Cabo Verde

"Un signo de estos tiempos: burlarse y tomar por estúpida a la gente", lanzó una usuaria indignada. Por su parte, otro seguidor cuestionó la desconexión con la realidad local: "No llego con la SUBE mañana para volver del trabajo y ¿pide plata para una entrada?". Las críticas apuntaron a lo que muchos consideraron un "descaro" y una "moda" de intentar vivir a costa de los usuarios de internet mientras se ostenta un viaje de lujo.