El diario de España que redobló la apuesta tras el pase a la final: "Cargando la segunda estrella"
Apenas consumada la clasificación al último partido del Mundial 2026, varios medios españoles comenzaron a celebrar anticipadamente la posibilidad de conquistar un nuevo título.
España dio un paso decisivo hacia la gloria al derrotar 2-0 a Francia y convertirse en el primer finalista del Mundial 2026. La contundente actuación del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que dejó en el camino al seleccionado considerado por muchos como el principal candidato al título, alimentó rápidamente la ilusión en todo el país.
Apenas terminó el encuentro, la prensa española reflejó ese entusiasmo con portadas y comentarios que ya proyectan la obtención de una nueva Copa del Mundo. El rendimiento de La Roja en las semifinales reforzó la confianza de periodistas, analistas e hinchas, que consideran que el equipo atraviesa su mejor momento futbolístico desde el inicio del certamen.
El diario Marca de España se bordó media estrella antes de jugar la final del Mundial 2026
Con un funcionamiento sólido y una actuación convincente frente a Francia, España llegará a la final con el impulso de haber eliminado a uno de los rivales más poderosos del torneo. Uno de los primeros medios en expresar esa sensación fue el diario Marca, que apenas concluyó el encuentro publicó un mensaje cargado de optimismo.
"Cargando segunda estrella", tituló el periódico madrileño, dando a entender que el conjunto español ya comenzó el camino hacia la conquista de su segundo campeonato del mundo. El mensaje hizo referencia a la posibilidad de repetir la histórica consagración conseguida en Sudáfrica 2010, cuando España levantó por primera vez la Copa del Mundo tras vencer a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario.
El polémico Tomás Roncero celebró la clasificación de España a la final
El clima de euforia también quedó reflejado en las palabras de Tomás Roncero, director del diario AS y uno de los periodistas deportivos más reconocidos de España. Con su habitual estilo apasionado, celebró la clasificación y comparó el presente del equipo con aquella inolvidable campaña de hace dieciséis años.
“Lo hemos conseguido. Estamos en la última recta del sueño como en Sudáfrica. Vamos por la segunda estrella bajo las últimas consecuencias. Le ganamos a la favorita. Lo que tenemos nosotros es el orgullo de un equipo que juega como una familia”, afirmó.
Roncero también dedicó unas palabras a Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y referente de la selección francesa, luego de la eliminación sufrida en las semifinales. “Yo te quiero mucho cuando estás en el Madrid. Tendrías que haber nacido en España, porque en España ganarías”, expresó con ironía tras la derrota del delantero francés.
El optimismo de la prensa encuentra respaldo en el rendimiento mostrado por el equipo de Luis de la Fuente durante todo el campeonato. España fue de menor a mayor, consolidó un funcionamiento colectivo muy sólido y logró imponerse con autoridad en una semifinal que muchos imaginaban mucho más equilibrada frente al seleccionado de Didier Deschamps.
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