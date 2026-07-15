El diario de España que redobló la apuesta tras el pase a la final: "Cargando la segunda estrella"

“Lo hemos conseguido. Estamos en la última recta del sueño como en Sudáfrica. Vamos por la segunda estrella bajo las últimas consecuencias. Le ganamos a la favorita. Lo que tenemos nosotros es el orgullo de un equipo que juega como una familia”, afirmó.

El discurso de @as_tomasroncero tras el pase de España a la final del Mundial después de ganar a Francia#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/kFCirZBw4O — Diario AS (@diarioas) July 14, 2026

Roncero también dedicó unas palabras a Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y referente de la selección francesa, luego de la eliminación sufrida en las semifinales. “Yo te quiero mucho cuando estás en el Madrid. Tendrías que haber nacido en España, porque en España ganarías”, expresó con ironía tras la derrota del delantero francés.

El optimismo de la prensa encuentra respaldo en el rendimiento mostrado por el equipo de Luis de la Fuente durante todo el campeonato. España fue de menor a mayor, consolidó un funcionamiento colectivo muy sólido y logró imponerse con autoridad en una semifinal que muchos imaginaban mucho más equilibrada frente al seleccionado de Didier Deschamps.