El doloroso descargo de Vinícius Jr. tras la temprana eliminación de Brasil en el Mundial 2026: "Frustración"

Incertidumbre en Brasil: aseguran que Neymar podría ponerle punto final a su carrera

Tras la eliminación, el delantero decidió instalarse temporalmente en Florida para compartir tiempo con su familia y alejarse del ruido mediático. Allí busca definir cuál será el próximo paso de una carrera que lleva más de 15 años defendiendo la camiseta de la selección brasileña y que parece haber llegado a un momento decisivo.

En principio, el panorama indicaba que el atacante regresaría a Santos para completar el contrato que lo une al club hasta diciembre de este año. Sin embargo, personas cercanas al futbolista sostienen que esa alternativa todavía no está confirmada y que la resolución dependerá exclusivamente de cómo se sienta en las próximas semanas.

La eliminación ante Noruega profundizó esas sensaciones. Al finalizar el encuentro, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG) abandonó el campo de juego entre lágrimas y dejó declaraciones que fueron interpretadas como una despedida de la selección brasileña, dando a entender que difícilmente vuelva a vestir la camiseta nacional.