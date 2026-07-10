El doloroso descargo de Vinícius Jr. tras la temprana eliminación de Brasil en el Mundial 2026: "Frustración"
La estrella de la verdeamarela se tomó algunos días para reflexionar y expresar sentidas palabras en sus redes sociales. ¿Qué escribió Vinícius?
Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 en 16avos de final, ante un destacado Erling Haaland que le dio a Noruega el triunfo. Lo cierto es que nadie esperaba ver a la verdeamarela afuera tan pronto y uno de los que se refirió al mal momento brasileño fue Vinícius Jr., quien lanzó una carta en redes sociales.
"Casi cuatro años después y nuevamente pensando en qué escribir tras una frustración en la Copa del Mundo", escribió con el sinsabor de lo ocurrido.
Y añadió: "Vi a tantas personas de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto mantener el silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar". Y sumó: "Vestir la camiseta de la Selección es el mayor orgullo de mi vida, y salir de una Copa en octavos es un sentimiento difícil de explicar".
"Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto por ustedes, por mi familia. La sensación de frustración es absurda. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más y no lo conseguimos", sostuvo, desilusionado con el desenlace de su equipo en el Mundial.
Finalmente, aseguró que trabajará para que Brasil vuelva a lo más alto: "Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo".
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Tras la eliminación, el delantero decidió instalarse temporalmente en Florida para compartir tiempo con su familia y alejarse del ruido mediático. Allí busca definir cuál será el próximo paso de una carrera que lleva más de 15 años defendiendo la camiseta de la selección brasileña y que parece haber llegado a un momento decisivo.
En principio, el panorama indicaba que el atacante regresaría a Santos para completar el contrato que lo une al club hasta diciembre de este año. Sin embargo, personas cercanas al futbolista sostienen que esa alternativa todavía no está confirmada y que la resolución dependerá exclusivamente de cómo se sienta en las próximas semanas.
La eliminación ante Noruega profundizó esas sensaciones. Al finalizar el encuentro, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG) abandonó el campo de juego entre lágrimas y dejó declaraciones que fueron interpretadas como una despedida de la selección brasileña, dando a entender que difícilmente vuelva a vestir la camiseta nacional.
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