El emotivo pedido de perdón de Madibo tras la grave lesión de Koné en el Mundial 2026

La actitud del jugador fue reconocida públicamente por Marsch durante la conferencia de prensa posterior. Aunque el entrenador canadiense cuestionó algunas reacciones que observó en el banco de suplentes de Qatar durante el desarrollo del encuentro, destacó el comportamiento individual de Madibo al asumir la responsabilidad de acercarse a la víctima de la infracción. El gesto fue interpretado como una muestra de respeto y deportividad en medio de una situación extremadamente delicada.

Embed Classy gesture waving to the fans after a brutal tackle and leg injury for Kone of Canada vs Qatar. pic.twitter.com/Qwzkh51evD — PK (@pkim1977) June 18, 2026

Mientras Koné era trasladado para recibir atención médica, sus compañeros intentaron rendirle homenaje dentro del campo de juego. Nathan Saliba, quien ingresó en reemplazo del lesionado, marcó uno de los goles de Canadá y celebró formando un número 8 con sus manos, en referencia al dorsal de su compañero. Además, tomó la camiseta de Koné durante el festejo para dedicarle la conquista en un momento cargado de emoción.

La solidaridad también se hizo presente después del partido. Moise Bombito fue uno de los primeros integrantes del plantel canadiense en visitar a Koné en el hospital. Más tarde compartió una imagen junto al mediocampista en sus redes sociales, enviando un mensaje de apoyo en nombre del grupo.