El emotivo pedido de perdón de Madibo tras la grave lesión de Koné en el Mundial 2026
El futbolista de Qatar protagonizó una dura acción que terminó con la fractura del mediocampista canadiense Ismael Koné, que lo marginará de la Copa del Mundo.
La contundente victoria de Canadá por 6-0 frente a Qatar dejó una de las imágenes más impactantes del Mundial 2026. Más allá de la goleada que acercó al conjunto norteamericano a la clasificación, el partido quedó marcado por la grave lesión sufrida por Ismael Koné, una de las piezas más importantes del seleccionado canadiense.
El mediocampista debió abandonar el campo entre muestras de dolor después de una fuerte entrada de Assim Madibo, quien vio la tarjeta roja de manera inmediata. La jugada ocurrió durante la segunda mitad y generó una enorme preocupación tanto dentro como fuera del terreno de juego. La infracción provocó una fractura de tibia y peroné en Koné, una lesión de extrema gravedad que rápidamente hizo temer por el futuro inmediato del jugador.
Las imágenes recorrieron el mundo y el silencio que se apoderó del estadio reflejó el impacto que produjo la acción entre los presentes. Tras el encuentro, el entrenador canadiense Jesse Marsch confirmó el diagnóstico y explicó que el futbolista deberá someterse a una intervención quirúrgica. El técnico también describió la conmoción que generó el episodio dentro del banco de suplentes. “Desde el banquillo se oyó el chasquido de la fractura. Todos pudimos oírlo”, relató.
Assim Madibo visitó a Ismael Koné tras la lesión en el Mundial 2026
En medio de la tristeza por la lesión, hubo un gesto que fue ampliamente valorado por los integrantes del seleccionado canadiense. Una vez finalizado el partido, Madibo decidió acercarse al vestuario rival para hablar personalmente con Koné y pedirle disculpas por lo sucedido. El futbolista qatarí se mostró visiblemente afectado por las consecuencias de la acción y buscó transmitirle su arrepentimiento al mediocampista lesionado.
La actitud del jugador fue reconocida públicamente por Marsch durante la conferencia de prensa posterior. Aunque el entrenador canadiense cuestionó algunas reacciones que observó en el banco de suplentes de Qatar durante el desarrollo del encuentro, destacó el comportamiento individual de Madibo al asumir la responsabilidad de acercarse a la víctima de la infracción. El gesto fue interpretado como una muestra de respeto y deportividad en medio de una situación extremadamente delicada.
Mientras Koné era trasladado para recibir atención médica, sus compañeros intentaron rendirle homenaje dentro del campo de juego. Nathan Saliba, quien ingresó en reemplazo del lesionado, marcó uno de los goles de Canadá y celebró formando un número 8 con sus manos, en referencia al dorsal de su compañero. Además, tomó la camiseta de Koné durante el festejo para dedicarle la conquista en un momento cargado de emoción.
La solidaridad también se hizo presente después del partido. Moise Bombito fue uno de los primeros integrantes del plantel canadiense en visitar a Koné en el hospital. Más tarde compartió una imagen junto al mediocampista en sus redes sociales, enviando un mensaje de apoyo en nombre del grupo.
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