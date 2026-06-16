El mensaje de Leo Balerdi tras quedar fuera del Mundial 2026: "Fue muy difícil de aceptar"
Conmovido por el respaldo de sus compañeros, compartió una profunda reflexión sobre el duro momento que atraviesa y envió un mensaje de aliento a la Selección Argentina.
A pocas horas del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, una de las historias que más sensibilidad generó dentro del plantel tuvo como protagonista a Leonardo Balerdi. El defensor central quedó marginado de la competencia por una lesión muscular sufrida en la recta final de la preparación y, tras varios días de silencio, decidió expresar públicamente sus sentimientos luego de recibir una emotiva muestra de apoyo por parte de sus compañeros.
Durante la última práctica antes del debut mundialista, los futbolistas y miembros del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni posaron con una bandera dedicada especialmente al zaguero. El mensaje, simple pero contundente, decía: “Leo, estamos todos con vos”. La imagen rápidamente se viralizó y llegó hasta el propio jugador, que no ocultó la emoción al verla.
La lesión que sufrió fue un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante uno de los entrenamientos previos al inicio del certamen. Los estudios médicos determinaron que necesitaría varias semanas de recuperación, un plazo incompatible con la exigencia de una Copa del Mundo. Ante ese escenario, el cuerpo técnico tomó la decisión de desafectarlo y convocar a Marcos Senesi para ocupar su lugar dentro de la lista.
El posteo de Leo Balerdi tras el gran gesto de sus compañeros de la Selección Argentina
A través de sus redes sociales, Balerdi agradeció el gesto y habló con total honestidad sobre el golpe que significó perderse la posibilidad de disputar la máxima cita del fútbol. “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho”, escribió inicialmente. Luego profundizó en el difícil proceso que le tocó atravesar desde que conoció el diagnóstico que lo dejó fuera de la convocatoria.
“No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”, expresó el exdefensor de Boca. Sus palabras reflejaron la frustración lógica de un futbolista que había trabajado durante años para ganarse un lugar dentro de una de las selecciones más competitivas del planeta.
Sin embargo, con el paso de los días, el futbolista comenzó a encontrar otra mirada sobre la situación. En su mensaje explicó que el tiempo le permitió procesar mejor lo ocurrido y enfocarse en los desafíos que vendrán una vez completada su recuperación. “El tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca”, señaló.
Pese a la decepción, el defensor dejó en claro que seguirá acompañando al grupo durante todo el torneo. En el cierre de su publicación, envió un mensaje cargado de optimismo y apoyo para sus compañeros. “Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”, concluyó.
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