El mensaje de Leo Balerdi tras quedar fuera del Mundial 2026: "Fue muy difícil de aceptar"

“No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”, expresó el exdefensor de Boca. Sus palabras reflejaron la frustración lógica de un futbolista que había trabajado durante años para ganarse un lugar dentro de una de las selecciones más competitivas del planeta.

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Sin embargo, con el paso de los días, el futbolista comenzó a encontrar otra mirada sobre la situación. En su mensaje explicó que el tiempo le permitió procesar mejor lo ocurrido y enfocarse en los desafíos que vendrán una vez completada su recuperación. “El tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca”, señaló.

Pese a la decepción, el defensor dejó en claro que seguirá acompañando al grupo durante todo el torneo. En el cierre de su publicación, envió un mensaje cargado de optimismo y apoyo para sus compañeros. “Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”, concluyó.