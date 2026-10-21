El motivo por el cual a River le sirve que Boca gane la Copa Sudamericana
Aunque genera sensaciones encontradas en Núñez, una eventual consagración xeneize abriría un cupo extra en la tabla anual y facilitaría el camino del Millo.
El desahogo que significó la goleada 3-0 frente a Belgrano de Córdoba no solo devolvió la tranquilidad futbolística a River, sino que también reordenó la calculadora en la recta final de la temporada. Con el objetivo prioritario de asegurar su boleto a la Copa Libertadores 2027, la tabla anual de la Liga Profesional se convirtió en el principal campo de batalla del conjunto millonario. Y en ese plano numérico, aparece una paradoja que despierta sensaciones contradictorias: una ayuda involuntaria del eterno rival.
Tras el triunfo ante el Pirata, la Banda alcanzó la séptima colocación con 49 puntos. Si bien esa posición lo ubica de momento en zona de Copa Sudamericana, el equipo quedó a solo cuatro unidades de Rosario Central (53 pts), el último club que está ingresando de manera directa al máximo certamen continental. Por encima o en la misma línea de la pelea figuran Argentinos Juniors y Boca (ambos con 54), Independiente Rivadavia (53), Vélez (52) e Instituto (50), en un pelotón sumamente apretado a falta de tres jornadas para el cierre del torneo.
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El cupo extra que podría liberar Boca si gana la Copa Sudamericana
En la reglamentación de la Liga Profesional, si un equipo se proclama campeón de un certamen internacional y al mismo tiempo finaliza en los puestos de vanguardia de la tabla acumulada, libera su cupo de la tabla anual para que corra hacia el siguiente ubicado en la clasificación.
En este contexto, la presencia de Boca en la final de la Copa Sudamericana —donde se medirá el próximo 21 de noviembre en Barranquilla ante el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque— abre un escenario clave. Si el conjunto de la Ribera se consagra campeón, obtendrá el boleto directo a la Libertadores 2027 por la vía del título continental. De esta forma, dejaría libre su lugar en la tabla acumulada, ampliando la zona de clasificación y otorgándole a River (y al resto de sus perseguidores) una chance matemática extra para meterse en el torneo ecuménico.
A pesar de lo que dictan las matemáticas y de la posibilidad latente de beneficiarse con un festejo ajeno, en el anillo del Monumental la premisa es contundente: nadie contempla depender del clásico rival. Con los duelos ante Racing, el propio Superclásico frente a Boca y el cierre ante Aldosivi en el horizonte, en el Millonario apuntan a ganar los nueve puntos en disputa y sellar la clasificación por mérito propio, ya sea mediante la acumulada o consagrándose en el Torneo Clausura.
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