El motivo por el cual a River le sirve que Boca gane la Copa Sudamericana

En este contexto, la presencia de Boca en la final de la Copa Sudamericana —donde se medirá el próximo 21 de noviembre en Barranquilla ante el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque— abre un escenario clave. Si el conjunto de la Ribera se consagra campeón, obtendrá el boleto directo a la Libertadores 2027 por la vía del título continental. De esta forma, dejaría libre su lugar en la tabla acumulada, ampliando la zona de clasificación y otorgándole a River (y al resto de sus perseguidores) una chance matemática extra para meterse en el torneo ecuménico.