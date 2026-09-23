El particular saludo de cumpleaños de Martín Demichelis a Facundo Bono, su hijo primogénito
El DT le dedicó un acotado mensaje en redes sociales al joven cordobés, quien respondió con un divertido guiño y reafirmó la sólida relación que mantienen.
Martín Demichelis volvió a estar en el centro de las miradas en las últimas horas, no solo por su regreso al país y sus declaraciones sobre la actualidad de River, sino por un hecho de su vida personal. Su hijo mayor, Facundo Bono, celebró su cumpleaños este martes y recibió una emotiva catarata de mensajes en las plataformas digitales, entre los que se destacó el particular saludo del director técnico.
La interacción pública entre ambos llamó la atención de los usuarios por su brevedad y complicidad. El DT le dedicó un escueto "Feliz cumple, artista", acompañado por la respuesta del joven cordobés: "Gracias, figura". Lejos de frío, el intercambio reflejó el tono relajado y cercano que caracteriza el vínculo que construyeron en los últimos años.
Martín Demichelis, el saludo a Facundo Bono y la historia de su primogénito
El muchacho de Justiniano Posse, que se dedica al arte del tatuaje, descubrió la verdad sobre su identidad de grande tras un largo proceso personal. Según él mismo relató tiempo atrás, las sospechas comenzaron en 2012 y recién en noviembre de 2019 su madre le confirmó que el exfutbolista era su padre biológico. Tras esa revelación, encaró la búsqueda de sus orígenes para sanar una pesada mochila emocional.
A partir de ese momento, la relación avanzó a pasos firmes. A pesar de la distancia inicial por la pandemia y de las tormentas lógicas del proceso, Demichelis se puso en contacto de inmediato con su primogénito. La rápida integración familiar incluyó la calurosa recepción por parte de Evangelina Anderson y el estrecho lazo con sus hermanos menores, Bastián, Lola y Emma.
Ese ensamble familiar quedó reflejado de manera contundente durante el último verano, cuando compartieron unas vacaciones grupales en Punta del Este. Con el paso del tiempo y la cotidianeidad afirmada, el joven logró sanar las heridas del pasado para disfrutar plenamente del presente que atraviesa junto al exfutbolista y su entorno más íntimo.
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