El particular saludo de cumpleaños de Martín Demichelis a Facundo Bono, su hijo primogénito

Martín Demichelis volvió a estar en el centro de las miradas en las últimas horas, no solo por su regreso al país y sus declaraciones sobre la actualidad de River, sino por un hecho de su vida personal. Su hijo mayor, Facundo Bono, celebró su cumpleaños este martes y recibió una emotiva catarata de mensajes en las plataformas digitales, entre los que se destacó el particular saludo del director técnico.