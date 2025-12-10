El Pato Fillol retomó la secundaria a los 75 años y sorprendió en su primer examen: cómo le fue
El exarquero de River y campeón del mundo con la Selección en 1978 compartió su experiencia a través de las redes sociales.
Ubaldo Matildo Fillol, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, volvió a dar una lección fuera de las canchas. A los 75 años, el campeón del mundo en 1978 decidió retomar el secundario y, en su primer examen —nada menos que de Geografía— obtuvo un 10. El propio Fillol compartió la novedad en sus redes sociales, donde relató la emoción y el desafío que implica esta nueva etapa de su vida.
En un video publicado en Instagram, el Pato contó que siempre le quedó pendiente completar sus estudios, algo que postergó debido a la dedicación absoluta que exigió su carrera profesional. “Me sentía culpable porque me entregué por completo al fútbol”, confesó. Sin embargo, este año decidió saldar esa deuda personal. La modalidad del curso es a distancia, por lo que incluso tuvo que aprender computación para comenzar el programa educativo.
Fillol relató con humor cómo vivió su primer examen: “Voy a rendir Geografía. Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”, contó antes de la evaluación. Luego celebró la nota final: “Eran 20 preguntas y le erramos en una o dos. Eran de verdadero o falso, pero bueno… está dentro de la calificación del 10”, dijo entre risas.
El exarquero también destacó el acompañamiento de los docentes: “Me ayudaron mucho. Poder reunirnos me dio mucha confianza”.
Fillol está anotado en las 28 materias del plan de estudios y se prepara para cursarlas con el mismo compromiso que lo llevó a ser una leyenda del arco.
Meses atrás había comunicado que se había comprado una computadora para poder estudiar a distancia y que estaba dispuesto a encarar este desafío con la disciplina que lo caracterizó: “Me voy a poner las pilas como cuando era profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar a ningún entrenamiento en casi 25 años de carrera. Voy a dar todo para terminar el secundario. Después veremos qué hacemos, pero voy a hacer lo que corresponde”.
La historia del Pato Fillol volvió a generar admiración entre hinchas de todas las generaciones. Esta vez no por sus atajadas, sino por demostrar que nunca es tarde para aprender, cumplir sueños postergados y seguir creciendo.
