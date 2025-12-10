El Pato Fillol retomó la secundaria a los 75 años y sorprendió en su primer examen: cómo le fue

Meses atrás había comunicado que se había comprado una computadora para poder estudiar a distancia y que estaba dispuesto a encarar este desafío con la disciplina que lo caracterizó: “Me voy a poner las pilas como cuando era profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar a ningún entrenamiento en casi 25 años de carrera. Voy a dar todo para terminar el secundario. Después veremos qué hacemos, pero voy a hacer lo que corresponde”.

La historia del Pato Fillol volvió a generar admiración entre hinchas de todas las generaciones. Esta vez no por sus atajadas, sino por demostrar que nunca es tarde para aprender, cumplir sueños postergados y seguir creciendo.

