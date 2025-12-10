Dolor en el fútbol: murió Cristian Tello, histórico referente de Argentino de Quilmes
El exmediocampista falleció a los 37 años. Fue figura clave del ascenso 2012/2013 y uno de los máximos símbolos recientes del Mate.
El fútbol de ascenso amaneció conmocionado tras conocerse la muerte de Cristian Tello, exjugador e ídolo de Argentino de Quilmes, quien falleció este miércoles a los 37 años. El mediocampista marcó una época en la institución, donde jugó entre 2007 y 2017, y se consolidó como uno de los nombres más importantes de su historia reciente.
A lo largo de esa década, Tello disputó 291 partidos oficiales y convirtió 27 goles, además de transformarse en una pieza decisiva en la temporada 2012/2013, cuando el Mate logró el ascenso de la Primera D a la Primera C. Su liderazgo, su regularidad y el peso que tenía en el vestuario lo convirtieron en un referente indiscutido.
La noticia generó profundo dolor en Quilmes y en el ambiente futbolero, donde se lo valoraba tanto por sus cualidades deportivas como por su perfil humano. El propio club lo recordó a través de un comunicado en el que expresó su pesar hacia la familia del exmediocampista.
El impacto por su fallecimiento se vio atravesado por el duro momento personal que atravesaba Tello. En agosto había sufrido un incendio en su vivienda, que derivó en la pérdida total de sus pertenencias y lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad. Hinchas y allegados se habían organizado entonces para acompañarlo en la recuperación. Ese episodio había puesto en evidencia las dificultades que vivía el exjugador, cuyo nombre seguía siendo sinónimo de pertenencia, sacrificio y esfuerzo dentro de la comunidad de Argentino de Quilmes.
El mensaje del club luego de fallecimiento de Cristian Tello
Argentino de Quilmes difundió un comunicado en redes sociales, donde expresó: "La familia Mate lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador de nuestra institución Cristian Tello. Disputó 291 partidos defendiendo la #PrimeraAlbiceleste entre 2007 y 2017 y convirtió 27 goles. Fue campeón y una de las principales figuras en la Temporada 2012/13."
La muerte de Cristian Tello deja un vacío enorme en el Mate y en todo el fútbol de ascenso, que despide a uno de sus protagonistas más queridos de los últimos tiempos.
