Dolor en el fútbol: murió Cristian Tello, histórico referente de Argentino de Quilmes

El impacto por su fallecimiento se vio atravesado por el duro momento personal que atravesaba Tello. En agosto había sufrido un incendio en su vivienda, que derivó en la pérdida total de sus pertenencias y lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad. Hinchas y allegados se habían organizado entonces para acompañarlo en la recuperación. Ese episodio había puesto en evidencia las dificultades que vivía el exjugador, cuyo nombre seguía siendo sinónimo de pertenencia, sacrificio y esfuerzo dentro de la comunidad de Argentino de Quilmes.