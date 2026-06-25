El presidente firmó el Decreto Ejecutivo N° 431 y habrá feriado en Ecuador por la victoria en el Mundial 2026

El presidente Daniel Noboa utilizó sus redes sociales para felicitar al plantel y confirmar la sorpresiva noticia. "Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador", publicó el mandatario en su cuenta de X a las 18:29 horas.