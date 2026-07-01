El segundo en caer: la insólita expulsión de Hincapié en el Mundial 2026 por taparse la boca
El defensor ecuatoriano vio la tarjeta roja sobre el cierre del encuentro ante México luego de cubrirse la boca al hablar con Santiago Giménez. La acción fue revisada por el VAR.
El cierre del encuentro entre México y Ecuador dejó una de las situaciones más llamativas del Mundial 2026. Cuando ya se disputaban los minutos de descuento del segundo tiempo y el conjunto local disponía de una infracción a su favor en el estadio Azteca, se produjo un cruce entre Piero Hincapié y Santiago Giménez que terminó con una decisión disciplinaria poco habitual.
El defensor ecuatoriano se cubrió la boca mientras le decía unas palabras al delantero mexicano y esa acción bastó para que el árbitro Slavko Vincic tomara una determinación contundente. El atacante, nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, advirtió inmediatamente al juez esloveno sobre lo sucedido. A partir de esa advertencia intervino el VAR, que convocó a Vincic para revisar la acción en el monitor ubicado al costado del campo de juego.
Tras observar las imágenes, el árbitro resolvió expulsar de manera directa al futbolista del equipo dirigido por Sebastián Beccacece, aplicando una de las reglas más recientes incorporadas por la International Football Association Board (IFAB) y utilizada por la FIFA durante este Mundial.
La sanción no generó controversias desde el punto de vista reglamentario, ya que la normativa vigente establece con claridad que cualquier jugador que se tape la boca para dirigirse a un rival puede recibir la tarjeta roja. La medida no exige comprobar qué fue lo que dijo el futbolista ni demostrar la existencia de un insulto o una expresión discriminatoria.
El simple hecho de ocultar deliberadamente el movimiento de los labios mientras se comunica con otro jugador es suficiente para que el árbitro tenga la posibilidad de expulsarlo. Esta situación representa el segundo antecedente de este tipo en la Copa del Mundo. El primero se produjo durante el partido entre Paraguay y Turquía, cuando Miguel Almirón también fue expulsado después de protagonizar una acción similar.
Qué dice la “Ley Vinícius” y por qué se implementó
La norma nació luego del fuerte revuelo generado por un episodio protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante un encuentro de la Champions League entre Benfica y Real Madrid. En aquella oportunidad, el delantero brasileño denunció que el futbolista argentino le había dicho "mono", aunque no fue posible realizar una lectura de labios porque Prestianni se había cubierto la boca con la camiseta.
Esa imposibilidad de verificar el contenido del intercambio impulsó a la IFAB a modificar el reglamento para impedir que los jugadores oculten sus expresiones durante discusiones dentro del terreno de juego. Desde entonces, la disposición fue adoptada por la FIFA para el Mundial 2026 y rápidamente comenzó a tener consecuencias concretas.
El objetivo principal es combatir cualquier tipo de insulto, agresión verbal o expresión discriminatoria que pueda quedar sin pruebas por el hecho de que un futbolista esconda el movimiento de sus labios. Así, la denominada popularmente "Ley Vinícius" ya dejó dos expulsiones en el torneo y volvió a cobrar protagonismo con la roja recibida por Piero Hincapié frente a México.
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