El segundo en caer: la insólita expulsión de Hincapié en el Mundial 2026 por taparse la boca

Qué dice la “Ley Vinícius” y por qué se implementó

La norma nació luego del fuerte revuelo generado por un episodio protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante un encuentro de la Champions League entre Benfica y Real Madrid. En aquella oportunidad, el delantero brasileño denunció que el futbolista argentino le había dicho "mono", aunque no fue posible realizar una lectura de labios porque Prestianni se había cubierto la boca con la camiseta.

Esa imposibilidad de verificar el contenido del intercambio impulsó a la IFAB a modificar el reglamento para impedir que los jugadores oculten sus expresiones durante discusiones dentro del terreno de juego. Desde entonces, la disposición fue adoptada por la FIFA para el Mundial 2026 y rápidamente comenzó a tener consecuencias concretas.

El objetivo principal es combatir cualquier tipo de insulto, agresión verbal o expresión discriminatoria que pueda quedar sin pruebas por el hecho de que un futbolista esconda el movimiento de sus labios. Así, la denominada popularmente "Ley Vinícius" ya dejó dos expulsiones en el torneo y volvió a cobrar protagonismo con la roja recibida por Piero Hincapié frente a México.