Escándalo en Estudiantes: revelan que el agua del predio no es potable tras una serie de intoxicaciones
Los estudios realizados en el Country Club arrojaron resultados alarmantes. El problema afectó tanto a juveniles como a jugadores del plantel profesional, incluido Guido Carrillo.
Estudiantes de La Plata, reconocido históricamente por la excelencia de sus instalaciones y su organización, atraviesa un momento crítico fuera de la cancha. Una investigación interna confirmó que el agua del predio de City Bell no es potable, lo que explica los cuadros de intoxicación y malestar físico que sufrieron varios futbolistas en las últimas semanas.
Las alarmas se encendieron hace siete días, cuando se reportaron "malestares físicos" en varios integrantes del primer equipo. Uno de los casos más resonantes fue el de Guido Carrillo, quien padeció un cuadro viral con fuerte malestar general en la previa del viaje a Colombia para enfrentar a Independiente Medellín por la Copa Libertadores.
Si bien al principio se manejó con hermetismo, la situación escaló al detectarse casos similares en las categorías juveniles del club. Ante la repetición de los síntomas, la institución ordenó estudios bioquímicos en el suministro de agua del Country Club, cuyos resultados fueron determinantes.
Los resultados de los estudios que preocupan en Estudiantes
El periodista Feno Tartaglia fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “Los estudios realizados con el agua en el Country Club de City Bell arrojaron precisamente que la misma no es potable”, confirmó, vinculando directamente la calidad del agua con las internaciones y afecciones sufridas por los chicos de la pensión y los profesionales.
A pesar de la gravedad del hallazgo que se viralizó en las redes sociales, que pone bajo la lupa las condiciones de salubridad del lugar donde entrenan y conviven cientos de deportistas, Estudiantes todavía no emitió un comunicado oficial al respecto. Se espera que en las próximas horas se anuncien medidas de contingencia y obras para normalizar el suministro en un predio que, hasta hoy, era considerado un modelo a seguir en el fútbol argentino.
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