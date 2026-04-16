Escándalo en Estudiantes: revelan que el agua del predio no es potable tras una serie de intoxicaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fenotartaglia/status/2044817489268252827?s=20&partner=&hide_thread=false #EDLP Los estudios realizados con el agua en el Country Club de City bell, luego de la intoxicacion de varios juveniles y el malestar de jugadores del plantel profesional, arrojo precisamente que la misma NO ES POTABLE. — Feno Tartaglia (@fenotartaglia) April 16, 2026

A pesar de la gravedad del hallazgo que se viralizó en las redes sociales, que pone bajo la lupa las condiciones de salubridad del lugar donde entrenan y conviven cientos de deportistas, Estudiantes todavía no emitió un comunicado oficial al respecto. Se espera que en las próximas horas se anuncien medidas de contingencia y obras para normalizar el suministro en un predio que, hasta hoy, era considerado un modelo a seguir en el fútbol argentino.