Escándalo en Fenerbahce: recibió un botellazo, renunció y el club se niega a dejarlo ir
Ismail Kartal anunció su renuncia después del empate 1-1 ante Roma por la Champions League, luego de ser alcanzado por una botella desde la tribuna. Sin embargo, el presidente aseguró que continuará.
Fenerbahce quedó envuelto en una situación insólita después de su debut en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. El equipo turco empató 1-1 con Roma en el Chobani Stadyumu de Estambul, pero el resultado terminó relegado a un segundo plano por lo ocurrido con su entrenador, Ismail Kartal.
Durante el encuentro, el director técnico recibió el impacto de una botella arrojada desde una de las tribunas. Después del partido, y de manera inesperada, se presentó ante los medios y anunció que había decidido dejar su cargo. Sin embargo, la dirigencia del club reaccionó inmediatamente y dejó en claro que no piensa aceptar su renuncia.
Ismail Kartal anunció su renuncia después del partido
El entrenador tomó la palabra en la conferencia de prensa posterior al empate ante Roma y sorprendió a todos los presentes con un anuncio que no estaba previsto. “Antes de responder a cualquier pregunta, me gustaría decir unas palabras. Llevo aquí tres meses, entrenando con mis jugadores y con el apoyo del presidente y la comisión directiva que intentaron ayudarnos en todo momento”, comenzó.
Luego llegó la inesperada decisión: “A partir de esta noche, yo felicito a mis jugadores y presento mi renuncia”. Kartal también tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañaron durante su corto ciclo en Fenerbahce. Mencionó “a todos los hinchas que me apoyaron, a la prensa, a mi cuerpo técnico y los jugadores” y ratificó que “he dejado el cargo esta tarde”.
Según explicó, la determinación fue tomada junto a su equipo de trabajo con la intención de no perjudicar al club. “Consensuada con mi equipo para facilitarle el camino al club”, afirmó. Antes de retirarse de la sala de prensa, el técnico fue todavía más contundente y aseguró que se marchaba “con la firme intención de no regresar jamás”.
El botellazo que desató la situación
La decisión de Kartal estuvo relacionada con el episodio ocurrido durante el partido ante la Loba. En pleno encuentro, una botella lanzada desde las tribunas alcanzó al entrenador en la cabeza. El incidente generó una fuerte conmoción en el estadio y terminó influyendo en la postura que tomó el técnico una vez finalizado el partido.
Aunque Fenerbahce consiguió rescatar un empate 1-1 ante uno de los equipos importantes del fútbol italiano, la agresión desde las tribunas pasó a ser el principal tema de conversación. El DT consideró que la situación era suficiente para presentar su dimisión, pero no contó con que el presidente del club rechazaría públicamente su decisión.
El presidente de Fenerbahce no acepta la renuncia
Aziz Yildirim salió rápidamente a respaldar al entrenador y aseguró que Kartal continuará al frente del equipo pese al anuncio realizado en conferencia de prensa. “Esa es la razón de su dimisión. Por eso está triste. Ninguno de nosotros sabía nada. Renunció de repente, no lo esperábamos”, explicó el presidente.
El dirigente fue todavía más categórico al referirse al futuro del entrenador: “Ismail Kartal sigue al mando. El club debe apoyar a nuestro entrenador”. Yildirim cerró cualquier especulación sobre un posible cambio en el banco con una frase contundente: “Mientras yo siga de presidente y no me vaya, Kartal es el entrenador del Fenerbahce”.
Los jugadores tampoco sabían de la renuncia
La sorpresa no quedó limitada a los dirigentes y a los periodistas. Los propios futbolistas de Fenerbahce desconocían que Kartal había decidido abandonar el cargo. Archie Brown, autor del gol del empate frente al club de la capital italiana, fue consultado por la supuesta dimisión y dejó en evidencia su desconcierto.
“¿Cómo que dimisión? ¿Renunció como entrenador? No sabía nada de todo esto, lo estoy asimilando recién ahora”, respondió el defensor.
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