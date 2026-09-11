Escándalo en Fenerbahce: recibió un botellazo, renunció y el club se niega a dejarlo ir

El botellazo que desató la situación

La decisión de Kartal estuvo relacionada con el episodio ocurrido durante el partido ante la Loba. En pleno encuentro, una botella lanzada desde las tribunas alcanzó al entrenador en la cabeza. El incidente generó una fuerte conmoción en el estadio y terminó influyendo en la postura que tomó el técnico una vez finalizado el partido.

Aunque Fenerbahce consiguió rescatar un empate 1-1 ante uno de los equipos importantes del fútbol italiano, la agresión desde las tribunas pasó a ser el principal tema de conversación. El DT consideró que la situación era suficiente para presentar su dimisión, pero no contó con que el presidente del club rechazaría públicamente su decisión.

Ya smail Kartal yapanc maddelere kar zaten hassas koluna gelen çakmak için kafasna tedavi uygulannt pic.twitter.com/QpHnHoqjaM — Ugur GS (@Ugur40) September 11, 2026

El presidente de Fenerbahce no acepta la renuncia

Aziz Yildirim salió rápidamente a respaldar al entrenador y aseguró que Kartal continuará al frente del equipo pese al anuncio realizado en conferencia de prensa. “Esa es la razón de su dimisión. Por eso está triste. Ninguno de nosotros sabía nada. Renunció de repente, no lo esperábamos”, explicó el presidente.

El dirigente fue todavía más categórico al referirse al futuro del entrenador: “Ismail Kartal sigue al mando. El club debe apoyar a nuestro entrenador”. Yildirim cerró cualquier especulación sobre un posible cambio en el banco con una frase contundente: “Mientras yo siga de presidente y no me vaya, Kartal es el entrenador del Fenerbahce”.

#SONDAKKA smail Kartal 'n istifasnn ardndan Fenerbahçe Bakan Aziz Yldrm açklamasnda



" 'n kafasna su iesi attlar, çok üzüntülü. görevinin bandadr, ama camia da smail Kartal'a sahip çksn"



O ieyi birisi kastl m attrd ? pic.twitter.com/iZkNaOCCbZ — Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13) September 10, 2026

Los jugadores tampoco sabían de la renuncia

La sorpresa no quedó limitada a los dirigentes y a los periodistas. Los propios futbolistas de Fenerbahce desconocían que Kartal había decidido abandonar el cargo. Archie Brown, autor del gol del empate frente al club de la capital italiana, fue consultado por la supuesta dimisión y dejó en evidencia su desconcierto.

“¿Cómo que dimisión? ¿Renunció como entrenador? No sabía nada de todo esto, lo estoy asimilando recién ahora”, respondió el defensor.