Se la tiene jurada: Locomotora Castro volvió a desafiar a Maravilla Martínez para boxear
El histórico excampeón mundial arremetió contra Sergio Martínez por sus declaraciones sobre la Argentina y aseguró que quiso volver al ring para enfrentarlo.
Jorge “Locomotora” o "Roña" Castro volvió a protagonizar un fuerte cruce mediático con Sergio “Maravilla” Martínez. El histórico campeón mundial de peso mediano estuvo como invitado en La Noche de TyC Sports y habló sin filtros sobre las diferencias que mantiene desde hace tiempo con su colega, especialmente por cuestiones políticas y por las opiniones de Martínez sobre la situación del país.
Aunque Castro lleva alrededor de dos décadas retirado del boxeo profesional, reconoció que en algún momento evaluó seriamente volver a ponerse los guantes para resolver sus diferencias arriba de un ring. Su enojo, según explicó, surgió a partir de declaraciones de Maravilla que consideró ofensivas hacia sectores populares y hacia el peronismo.
Locomotora Castro apuntó contra Maravilla Martínez
El excampeón mundial fue contundente al referirse al quilmeño y cuestionó especialmente su postura después de haber construido una exitosa carrera internacional, con buena parte de su trayectoria desarrollada en España. “A este se le cayó la bombacha rosada. Este es un bocón porque habló, porque hizo una moneda allá en España y dice que el argentino tiene que cagar en un balde de plástico. No es así”, lanzó Castro durante la entrevista.
La crítica no quedó solamente en las cuestiones políticas. El exboxeador también apuntó contra el origen humilde de Martínez y consideró que el actual discurso de su colega no representa el lugar del que proviene. “Yo fui pobre, como este, que salió de una villa, no es que salió de acá de la Capital Federal, de Recoleta. Salió allá de Quilmes y ahora dice que todos los ‘kukas’, todos los peronistas, tienen que cagar en un balde de plástico”, agregó.
Castro explicó que sus diferencias con Martínez llegaron a un punto en el que incluso pensó en regresar al boxeo profesional. El exmonarca mundial contó que su reacción estuvo vinculada directamente con lo que consideró un ataque hacia la gente que ayuda a través de sus actividades sociales. “Se metió con mi gente. Yo tengo 14 comedores, nueve merenderos, y cuando se metió con mi gente lo arruiné porque le quise pelear”, sostuvo.
El motivo por el que quiso volver a pelear
Según relató, Martínez no aceptó el desafío y habría mencionado un problema en una de sus rodillas como motivo para no enfrentarlo. Castro recordó esa respuesta con ironía y volvió a insistir con que su intención era resolver el conflicto mediante una pelea. “Me dijo ‘no, porque me duele mucho la rodilla…’. Y si te voy a pegar en la boca, no te voy a pegar en la rodilla”, contó.
La definición más contundente llegó cuando Pablo Lamédica le preguntó si realmente había existido una intención concreta de volver a entrenarse y subir al ring contra Maravilla o si todo había sido producto de una reacción impulsiva. Castro no dudó al responder y dejó en claro que, al menos en aquel momento, su enojo era genuino: “¡Sí, yo lo quería cagar a trompadas!”.
La declaración volvió a poner en escena la particular relación entre dos excampeones mundiales argentinos que, pese a pertenecer a distintas generaciones y haber desarrollado carreras muy diferentes, mantienen desde hace tiempo una disputa pública. Ahora, lejos de los grandes escenarios deportivos, ambos volvieron a quedar enfrentados públicamente.
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