Se la tiene jurada: Locomotora Castro volvió a desafiar a Maravilla Martínez para boxear

Castro explicó que sus diferencias con Martínez llegaron a un punto en el que incluso pensó en regresar al boxeo profesional. El exmonarca mundial contó que su reacción estuvo vinculada directamente con lo que consideró un ataque hacia la gente que ayuda a través de sus actividades sociales. “Se metió con mi gente. Yo tengo 14 comedores, nueve merenderos, y cuando se metió con mi gente lo arruiné porque le quise pelear”, sostuvo.

El motivo por el que quiso volver a pelear

Según relató, Martínez no aceptó el desafío y habría mencionado un problema en una de sus rodillas como motivo para no enfrentarlo. Castro recordó esa respuesta con ironía y volvió a insistir con que su intención era resolver el conflicto mediante una pelea. “Me dijo ‘no, porque me duele mucho la rodilla…’. Y si te voy a pegar en la boca, no te voy a pegar en la rodilla”, contó.

La definición más contundente llegó cuando Pablo Lamédica le preguntó si realmente había existido una intención concreta de volver a entrenarse y subir al ring contra Maravilla o si todo había sido producto de una reacción impulsiva. Castro no dudó al responder y dejó en claro que, al menos en aquel momento, su enojo era genuino: “¡Sí, yo lo quería cagar a trompadas!”.

La declaración volvió a poner en escena la particular relación entre dos excampeones mundiales argentinos que, pese a pertenecer a distintas generaciones y haber desarrollado carreras muy diferentes, mantienen desde hace tiempo una disputa pública. Ahora, lejos de los grandes escenarios deportivos, ambos volvieron a quedar enfrentados públicamente.